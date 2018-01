Andrine (12): Det er for lett å si at man bryr seg

Her forleden fant jeg et bilde av en liten gutt. Han satt på bakken i stekende sol og gravde frem kobolt til våre telefoner. Er ikke det bare utrolig urettferdig?

Det er for lett å si at man bryr seg og faktisk tro på det selv. Men før du har satt deg ordentlig inn i hva barnearbeid er, er det vanskelig å tro på deg.

Det er vanskelig å tro på at du bryr deg hvis du bare snur deg bort fra hele greia. Det er vanskelig å tro på at du bryr deg hvis du inviterer med på shopping hver helg eller hver dag klager over hvor dårlig telefonen din er.

Hvis du gjør dette, så bryr du deg ikke, ikke nok.

Jeg håper det gjør noe med deg når du faktisk tenker over at du har på deg andre menneskers tårer og svette. Du klager kanskje over andres harde arbeid. Og det er ikke greit.

