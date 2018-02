Også #metoo-avslørte kan trenge sykmelding | Lars Weisæth og Marit Christensen

Lege Bjørn B. Hansen skrev en kronikk i Aftenposten nylig der han tar til orde for innstramming i legers sykemeldingspraksis i forbindelse med normale psykiske reaksjoner. Han bruker de navngitte politikerne i #metoo- kampanjen som utgangspunkt for å spørre om disse også urettmessig er blitt sykmeldte.

Hansen skriver klokt om enkelte av dilemmaene ved dagens praksis med sykmeldinger. Men å sammenblande massiv og negativ medieomtale med «normale utfordringer» som livet kan by på og reaksjonene hos de utsatte med «ganske normale symptomer», er det ikke faglig grunnlag for.

Flertallet har selvmordstanker

Det dreier seg ikke lenger om en «normal utfordring» for de fleste som opplever massiv og negativ medieomtale. Hos dem er det normale å utvikle meget uttalte stressymptomer, for eksempel har flertallet selvmordstanker, en del har selvmordsplaner og enkelte tar livet sitt. De fleste av dem som har konsentrasjonskrevende yrker, vil være ute av stand til å arbeide.

Jan Tormod Dege: Nei, krangel med sjefen gir ikke grunnlag for sykmelding

Om sykmelding vil være å anbefale, avhenger likevel av så mangt, blant annet av om arbeidsmiljøet er en støtte i situasjonen eller en del av belastningen.

Ord kan både skade og drepe

Bjørn Hansen har tydeligvis glemt tidligere politiker Tore Tønnes tragiske selvmord for 16 år siden etter en usedvanlig hard, omfattende og negativ personfokusering i pressen.

Vi som har forsket på flere titalls personer som har vært utsatt for slik omtale, vet at ord i pressen og på sosiale medier både kan skade og drepe. Bare den som har opplevd slik omtale selv eller vært vitne til den på nært hold, vil ha full forståelse for hvor sterke reaksjonene kan være.

Posttraumatiske stressreaksjoner

De siste årene er medierådgivning og advokathjelp blitt vanlig, og det er representanter for disse profesjonene som nå har uttalt seg offentlig på vegne av de sykmeldte. De er i en slags sjokktilstand – med sterke posttraumatiske stressreaksjoner – og en god stund ikke i stand til å snakke for seg selv.

Blant disse kortinnleggene kan du lese ett som omhandler sykmelding ved livskriser.

Det er gledelig at pressen selv ganske raskt har diskutert omfanget og karakteren av dekningen. Disse tiltakene avverger forhåpentligvis flere tragedier blant dem som blir sterkt og langvarig negativt fokusert i pressen.

Strippet for all tillit

Politikere er jo vant til presseomtale, så dette må de selvfølgelig også tåle, kan man argumentere. Det er de, men det er først og fremst omtale av det de gjør. En anklage om seksuell trakassering angår derimot den de er. Det er en situasjon heller ikke politikere er vant til. I tillegg går det utover familie, venner og yrke, noe vi vet er en sterk tilleggsbelastning.

De er blitt strippet for all tillit av sine partier, men må fortsette som stortingsrepresentanter i «skammekroken». Alt dette kan oppfattes som å ha mistet selve eksistensgrunnlaget, og det truer både integritet og identitet. Dette er farlig og fremkaller ofte selvmordstanker. Derfor bør omgivelsene deres være oppmerksomme på denne faren – også i tiden fremover.

Interessert i å lese mer om sykmelding uten «vanlig» sykdom eller skade? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.