Ledelsesfagets mantra er ikke «En god leder kan lede hva som helst» | Erik Døving og Aagoth Storvik

Det har mye for seg at ledere bør rekrutteres fra det fagmiljøet som skal ledes, slik Simen Gaure og Eric Nævdal argumenterer for i Aftenposten 9. februar. Men de bommer i sin beskrivelse av ledelsesfaget.

Gaure og Nævdal bedømmer et seriøst forskningsfelt ut fra lettbent og motepreget «flyplasslitteratur». Strategi, organisasjon og ledelse er imidlertid et betydelig forskningsfelt ved ledende universiteter og handelshøyskoler.

Gaure og Nævdal gjentar en utbredt myte om vårt fagfelt: Fagområdets mantra «En god leder kan lede hva som helst». Mye tyder på at påstanden ikke holder, hverken som en beskrivelse av virkeligheten eller av faget.

Rett nok er det mye som er felles for ledelse i alle virksomheter og i alle sektorer: For eksempel det å forholde seg til mange personer og mye informasjon, men i tillegg trengs det mer. Blant annet trengs forståelse av verdigrunnlaget i samfunnet og virksomhetens rolle i denne sammenhengen.

Sist, men ikke minst, må lederen kjenne virksomheten og det fagfeltet som ledes. Det viser hovedtendensen av empirisk forskning, nettopp innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse, som Gaure og Nævdal har så liten tillit til.

Kritikken mot enøyd målstyring kommer ikke minst fra organisasjons- og ledelsesforskningen selv og er ikke en vidunderkur som faget agiterer for, slik Gaure og Nævdal later til å tro.

Svar på Gaure og Nævdals innlegg finnes også i disse to samlingene av kortinnlegg:

