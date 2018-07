Kvart år gjer mange unge seg skuldige i straffbare handlingar. I 2015 var det 3875 i alderen 15-17 år og 17 310 i alderen 18-20 år som vart straffa, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Dei som har sona straffa, kan leggja saka bak seg, men dei kjem inn i straffe- og bøteregisteret. Det kan vera til hinder for val av utdanning, arbeid og andre ting i samfunnet.

Dette er ein sideverknad av straffa som mange unge kan hende ikkje tenkjer over før det er for seint.

Valfridomen er avgrensa med straff

Politiregisterlova har reglar om kva for straffereaksjonar som skal registrerast og korleis opplysningane skal behandlast. Politiet fører eit reaksjonsregister og gjev politiattest på grunnlag av det. Ein vanleg politiattest inneheld dom på vilkårsbunde og vilkårslaust fengsel og andre reaksjonar. Etter ei viss tid kan det som er registrert verta teke bort. Ein uttømmande politiattest skal derimot innehalda alle opplysningar i straffe- og bøteregisteret, utan omsyn til når straffa vart pålagt.

Når det gjeld utdanning og arbeid er valfridomen for ein som er straffedømd avgrensa fordi det i somme yrke er krav om plettfri vandel, og det krevst utvida, fullstendig politiattest. Det gjeld t.d. for utdanning og arbeid i forsvaret og for å koma inn på politihøgskulen.

Andre tilfelle der det er krav om fullstendig og utvida politiattest er t.d. for å få fly- og helikoptersertifikat, for søknad om norsk statsborgarskap, for arbeid i påtalemyndigheita, for å vera tolk i politiet, for grensevakt og for å få visum til andre land.

Det er ikkje diskriminering å sjå bort frå ein som er straffedømd

Barneomsorgsattest krevst t.d. for:

Å vera vertsfamilie for mindreårige elevar i den vidaregåande skulen.

Arbeid i skule og barnehage.

Å vera leksehjelp for mindreårige.

Arbeid i helsevesenet der ein har kontakt med born.

Arbeid for frivillige organisasjon og fritidsklubber.

Arbeid i barnevernet.

I Politiregisterloven § 39 første ledd står det kva for straffereaksjonar som er til hinder for å få barneomsorgsattest.

Det er krav om vanleg politiattest t.d. for å vera advokat, for arbeid i brannvesenet, for å få drosjeløyve og transportløyve, for å vera rettshjelpar og for å bli trafikklærar.

Det ligg innanfor arbeidsgjevarens styringsrett å bestemme kven som skal tilsetjast i ei stilling og det er ikkje diskriminering om arbeidsgjevaren ser bort frå ein som er straffedømd, endå vedkomande elles kan vera best kvalifisert.

I enkelte yrkjer er det krav om fullstendig og utvida vandelsattest og det kan i røynda verka som eit yrkesforbod dersom ein står i straffe- og bøteregisteret. For arbeid og verv som har med born å gjera er det krav om barneomsorgsattest. For andre yrkjer er det krav om vanleg politiattest. Det vil då vera ei konkret vurdering om det som står i politiattesten er til hinder for å få jobben.

Å stå i strafferegisteret kan vera til hinder for å få visum for å reise til USA. For å få førarkort krevst det vandelsattest. Er den ikkje i orden, får ein ikkje førarkort. Opplysning om i kva yrke det er krav om politiattest, og kva slag attest som krevst, finn ein ved å søke på Politiattest-formål på Internett.

Ungdomane bør, både heime og i skulen, få kjennskap til dei sivilrettslege verknadene av å gjera noko som er straffbart. Det kan få dei til å tenkja seg om minst to gonger før dei finn på å gjera noko gale!