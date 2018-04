Mange fotgjengere opplever underganger som utrygge, men heldigvis er det lite som kreves for å gjøre dem litt mer trivelige. På Ammerud har de fått det til, og nå bør resten av Oslo følge etter.

Som fotgjenger kan underganger være den eneste muligheten du har for å komme deg fra A til B. Til tross for dette står det dårlig til med flere av hovedstadens underganger. Dårlig sikt, manglende belysning og få mennesker i nærheten gjør det ubehagelig å ferdes under bakken, spesielt etter mørkets frembrudd. Slik trenger det ikke være.

Prioriter fotgjengere!

Som planleggere vil vi prioritere fotgjengerne. Vi ønsker å legge til rette for attraktive omgivelser som gjør at folk bruker bena når de forflytter seg. Likevel ser vi stadig vekk at utforming av undergangene er lite gjennomtenkt i planleggingsprosessene, til tross for at de er viktige forbindelser som kan knytte sammen byen og bryte barrièrer. Her må planleggere, kommunen og politikerne jobbe sammen for å finne gode løsninger.

Denne «skumle» gangtunnelen på Ammerud: Ble omskapt til et møtested med klatrevegg og dansespeil

Skal vi skape bærekraftige byer, må vi tenke helhetlig. Attraktive og trygge områder fremmer aktivitet og sosiale møter blant mennesker. God og gjennomtenkt planlegging kan også bidra til å forebygge kriminalitet. Flere mennesker som ferdes på et sted vil gi økt følelse av trygghet og at vi passer på hverandre. Ved at flere går og sykler, får vi også en mer levende by, og vi skåner miljøet og minsker støy.

Bindeledd blir barrièrer

Langs Trondheimsveien i Oslo er det rom for forbedring, spesielt langs strekningen Sinsen – Tonsen. Over bakken er det lagt godt til rette for trikk, buss og bil, men kommer du til fots, er undergangene eneste mulighet for å krysse veien. Felles for alle disse passasjene er minimalt med belysning, knuste lampeskjermer, vegger fylt av tagging og ensformighet som ikke inviterer til bruk – selv om de er viktige bindeledd som bryter barrièren Trondheimsveien skaper.

Guro Ranum

Under en befaring i området ble forbipasserende spurt om hva som kan gjøre gangtunnelene mer attraktive. Svarene viser at det ikke er mye som skal til: lys, dekorative vegger og lydeffekter er noen av forslagene som gikk igjen.

Kreativitet og smarte grep

Med en dose kreativitet og noen smarte grep kan dagens underganger forbedres betraktelig. Ammerudtunnelen er et godt eksempel på dette. Som en del av Områdeløft Ammerud i Groruddalen ble undergangen omskapt fra en mørk og sliten tunnel til en sosial møteplass med klatrevegg og treningsutstyr. Her ble ungdommene fra nærmiljøet inkludert i prosessen. De fikk komme med sine ønsker og fikk eierskap til produktet. Resultatet ble et attraktivt oppholdssted som også har gitt en økt trygghetsfølelse for dem som ferdes der.

En klatrevegg er ikke alltid løsningen for å gjøre neglisjerte byrom mer attraktive. Kanskje trengs det bare litt mer lys og generelt vedlikehold av selve undergangen. Eller hva med å la en lokal kunstner få uttrykke seg på en av tunnelveggene? Skal vi legge til rette for at folk bruker byen, må vi gjøre det attraktivt å ferdes i den. Og da må vi i alle fall sørge for at folk føler seg trygge. Opprustning av undergangene i Trondheimsveien vil være en god start.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.