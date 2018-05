Industrien er fremtiden | Holsether og Sundbø

Når kronprinsparet kommer til folkefesten på Notodden og Rjukan den 3. mai, blir det en etterlengtet markering av tidenes norske industrieventyr som nå har fått status som verdensarv.

For da Norges fremste vitenskapsmann, Kristian Birkeland, slo seg sammen med forretningsmannen Sam Eyde i 1905, skrev de ikke bare Norgeshistorie, men også verdenshistorie.

Milliarder av menneskeliv reddet

Den industrielle produksjonen av gjødsel bidro til at Europa unngikk sultkatastrofe og er den oppfinnelsen som har reddet flest liv i verden. I dag får halvparten av jordens befolkning mat på bordet som følge av dette helt avgjørende produktet. Og det hele hadde altså sitt utspring i Telemark.

Fra første stund begynte Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskab, som i dag er Yara, å eksportere til fjerne strøk. Det sørget for både arbeidsplasser og sårt tiltrengte eksportinntekter.

I dag er dette blitt landets mest internasjonale selskap, med produksjon i alle verdensdeler og salg til mer enn 160 land.

Før og etter oljen

Industrieventyret i Telemark handler imidlertid ikke bare om en stolt historie, det peker fremover mot en minst like stolt fremtid.

I debatten «Hva skal Norge leve av etter oljen?» er det lett å glemme hva vi faktisk levde av før oljealderen.

Fremtidsrettet og verdensledende industri var en av hjørnesteinene i norsk økonomi og vil være det også fremover. Ifølge Statistisk sentralbyrå bidro fastlandsindustrien med 210 milliarder kroner til bruttonasjonalproduktet (2016-tall). Det er riktignok mindre enn olje- og gass-sektoren, men mer enn bygg og anlegg, informasjon og kommunikasjon og sjømatnæringen.

Det er inspirerende med stadig flere gründerbedrifter, men det er viktig å ta innover oss hvor sterk innovasjonskraft det er i norsk industri.

Ikke bare finner man gode ideer, men industrien har i tillegg muskler og erfaring til å kommersialisere disse ideene.

Verdensledende industriselskaper

Eksemplene på verdensledende norske industriselskaper er mange:

I Hydro jobber de med å bli karbonnøytrale i 2020.

Jotun-konsernet ligger helt i tet med sine løsninger som beskytter både bygg og skip verden rundt.

Elkem vant Zero-prisen for «Climate business of the year» i 2017 for gjennombruddet med renere silikon til produksjon av solcellepaneler.

Og sammen skapte Kongsberg og Yara overskrifter verden rundt, da planene om verdens første batteridrevne, førerløse nullutslipps containerskip ble lansert.

Nordmenn flest er nok ikke klar over hvor fremtidsrettet norsk fastlandsindustri er, men vi var her før oljen, og vi kommer til å bestå også etter oljen. Hvis folk ser vår vei, vil de se maskinoperatører, ingeniører, sveisere, jurister, fysikere, forskere, økonomer, agronomer, markedsførere og statsvitere som er stolte over historien. Og sultne på fremtiden.