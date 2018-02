I et mildt sagt omfangsrikt innlegg i Aftenposten 13. februar uttrykker Torstein Ulserød i Civita bekymring over det han kaller «skeive elitepersoner» sin «stadig smalere meningskorridor».

Jeg kan naturligvis ikke snakke på vegne av alle skeive, men jeg er heller ikke en «selvskreven talsperson for en sak, som jeg selv definerer og tilpasser som jeg vil». Jeg er valgt av et landsmøte i den største lhbt-organisasjonen i Norge, der også vår politikk er vedtatt.

Denne uken har jeg blitt kalt for både homoelite og hallik, av henholdsvis personer på høyre- og venstresiden i politikken. Jeg er med andre ord ikke så bekymret for bredden på meningskorridoren, men tenker allikevel jeg skal prøve å svare på noen av elementene i Ulserøds innlegg.

FRI

1. Jensen fortjener ikke pris

Nei, «Årets faghag»-vinner, Frp-leder Siv Jensen, er ikke homobevegelsens bestevenninne. Hun fortjener ikke pris for å ha homofile venner, eller fordi hun ikke lenger vil fjerne ekteskapsloven. Hvis hun i fremtiden tar et oppgjør med eller kommer med en uforbeholden beklagelse når partifeller som deltar på Oslo symposium og forteller at de setter kaffen i halsen av oss, kan vi kanskje snakke.

Når det er sagt: at jeg ikke synes Jensen fortjener bestevenntittel, betyr ikke at jeg synes hun fortjener buing eller skjellsord.

2. PreP reduserer smitte og skam

Ja, vi i FRI er svært glade for at helseminister Bent Høie (H) har innført PREP. Dette fordi det reduserer både smitte og skam i risikoutsatte grupper. Vi antar at helseministeren ikke gjorde det som et ledd i et venstreradikalt homoelitistisk prosjekt, men fordi han så nytteverdien av det.

3. Alltid fremad? Helt riktig

Ja, vi skal alltid fremad. Ulserød skriver at det virker som vi alltid skal videre. Det har du helt rett i. Vi skal i alle fall ikke tilbake. Og tilbake går det dessverre hvis vi ikke holder fast.

Se bare til Bermuda som fikk ha ekteskapsloven i under et år. Eller til Russland, Egypt, Tsjetsjenia, Indonesia eller Tyrkia der mine kolleger bruker stadig mer tid på å holde seg i live mens rettene rives vekk en etter en.

Samlet som minoritet

Det at vi har hatt en sterk homobevegelse i Norge har, som Ulserød sier, ført til at lhbt-personer opplever mindre diskriminering og hat. Det gjør at jeg, i motsetning til mine forgjengere, kan bruke tida på sak heller enn å bli «banket opp og drept». Jeg vil i motsetning til Ulserød betegne det som et positivt fremskritt vi gjerne vil ha flere av. For det trenger vi.

Fortsatt trakasseres skeive, fortsatt lever mange transpersoner uten helsehjelp, fortsatt er det negative holdninger i befolkningen, fortsatt møter mange skeive sanksjoner fra religiøse miljøer og fortsatt trenger våre skeive venner i andre land en sterk bevegelse i Norge ved deres side. Det er dét saken handler om.

Vi er en bred bevegelse med medlemmer og tillitsvalgte fra alle partier – og det er rom for ulike meninger. Vi har det til felles at vi ser verdien i å stå samlet som minoritet og finne frem til felles sak.