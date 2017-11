Kort sagt, tirsdag 28. november

En ensporet forskningsstipendiat

I et innlegg lørdag 18. november forteller jeg at de aller fleste i lokalbefolkningen på Krim er positive til gjenforeningen med Russland. Det er nedslående at en stipendiat i Russlandstudier ved Universitetet i Tromsø, som skriver at han «har fulgt krisen tett siden 2013», benekter dette. Jeg skrev mitt innlegg etter grundig bakgrunnsdokumentasjon. Men Arve Hansen vet åpenbart ikke engang at både amerikanske Gallup og Pew Research samt tyske DfK i ettertid fant at resultatet av folkeavstemningen var noenlunde korrekt, nemlig at mellom 83 og 93 % av befolkningen ønsker å tilhøre Russland, blant krimtatarene opp til 96 %. I en artikkel 20. mars 2015 i det amerikanske forretningstidsskriftet Forbes, som heller ikke kan mistenkes for å være prorussisk, heter det: «Meningsmåling etter meningsmåling viser at nesten alle som bor der, enten det er ukrainere, russere eller tatarer, mener at det er bedre å høre til Russland enn Ukraina.»

Kirsten Engelstad, tidligere riksbibliotekar, nå forlegger

Skolebyrådens underlige bekymring

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo konstruerer problemer når hun i Aftenposten 25. november advarer mot at den nye lærernormen KrF har fått gjennomslag for kan bety færre lærere på østkantskoler. Hennes eget byråd har lovet 200 nye lærere i denne bystyreperioden. Nå får hun, takket være KrF, 679 lærere på statens regning. Disse lærerne vil komme både østkantskoler og vestkantskoler til gode.

Så er det selvsagt ikke forbudt for Ap, MDG og SV-byrådet å bruke egne midler på skole for å sikre ekstrasatsinger (slik som for eksempel høyere lønn) der dette er nødvendig. Hittil har imidlertid skolebyråd Tellevik Dahl tatt imot pengene KrF har ordnet til lærere i statsbudsjettet – og redusert satsingen i byrådets egen regi. Det vitner om et byråd som ikke har skole øverst på prioriteringslisten. Hvis lærernormen skulle gi færre lærere på østkantskoler, skyldes det ene og alene at byrådet senker sine egne ambisjoner.

I KrFs alternative Oslo-budsjett ligger det inne penger til å oppfylle byrådets egne løfter og heve ambisjonene for Oslo-skolen. Hvis Tellevik Dahl bekymring for Oslo-skolen er reell, burde hun støtte våre forslag.

Erik Lunde, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre

Lærerne kjenner problemene best

Aftenpostens lederartikkel 24. november er kritisk til KrFs gjennomslag for flere lærere for de yngste elevene i Norsk skole. Avisen mener at politikerne ikke har lyttet til de som «har skoen på» og kjenner problemene best, og det er i Aftenpostens øyne kommunene. Dette er feil premiss. De som kjenner utfordringene i norsk skole best er lærere, foreldre og elevene. Alle disse ber om flere lærere som kan se den enkelte elev og gi tilpasset undervisning.

Forskning fra blant annet USA og Sverige konkluderer med at klassestørrelse har stor betydning for elevens langtidseffekt av undervisning. Her hjemme ser vi at lav lærertetthet gir mindre tilpasset opplæring og behov for spesialundervisning. De siste PISA-tallene viser at Estland snart er på nivå med Finland når det gjelder resultater. En av de viktigste årsakene er at Estland har satset på lærertetthet. Tidligere i høst erkjente også OECD at klassestørrelse kan ha læringseffekt. Lærernormen er til for barna våre, særlig de aller minste. KrF er glade for at både lærere, foreldre og elever feirer sammen med oss.

Hans F. Grøvan, skolepolitisk talsperson i KrF

Byrådet styrker vestkantskolene

Flere rektorer på vestkantskoler skriver i Aftenposten 22. november at de er misfornøyde med budsjettrammen og redde for «ytterligere skjevfordeling mellom Oslo vest og Oslo øst». Men byrådet foreslår ingen geografisk skjevfordeling mellom skolene i Oslo. Faktum er at vi følger faglige anbefalinger og justerer kriteriene for de syv prosentene av skolebudsjettet som i årevis er blitt fordelt etter sosioøkonomiske kriterier. Konsekvensen er at foreldres utdanning og inntekt betyr litt mer enn tidligere, i tillegg vil vedtak fra barnevernet også utløse ressurser. Det slår ulikt ut på alle skoler. Vi har skoler på vestkanten som får mer enn skoler i Groruddalen, og skoler i Oslo sentrum får mer enn skoler i Søndre Nordstrand.

Når det er sagt, er jeg uansett helt enig med rektorene: Osloskolen har vært underfinansiert, både i øst og vest. Derfor er det greit å vite at rektorene forholder seg til regnestykker fra en Deloitte-rapport som vurderte Høyre-byrådets siste budsjett (for 2015). Siden den gang har vi fått et rødgrønt byråd som styrker skolebudsjettene hvert år, selv om Høyre driver en kampanje for å skape inntrykk av noe annet. Vi fullfinansierer f.eks. alle nye skoleplasser, i motsetning til Høyre-byrådet, som bare betalte 80 prosent av kostnaden for nye elever. Med de endringene vi nå gjør, er det bare 1 av 106 barneskoler i Oslo som får et dårligere budsjett enn under Høyre-byrådet. Det er fordi vi er et byråd for hele byen.

Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap (Ap)

Kor kjent er Carl I. Hagen?

«Et menneske ingen har hørt om», seier Carl I. Hagen til fleire medier om Aust-Agders nyvalte stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen. Eg trur Hagen vil få høyre eindel meir om Bruun-Gundersen. Litt synd at Hagen ikkje eingong har lagt merke til at ho sat i sentralstyret fram til i vår i Framstegspartiet.

Under Nordisk råds sesjon i Reykjavík i 1995 hadde Carl I. Hagen eit innlegg. Halldór Ásgrímsson, som har vore både fiskeri-, utanriks- og statsminister på Island og seinare generalsekretær i Nordisk ministerråd, tok ordet: «Eg viser til innlegget frå den norske representanten, eg oppfatta ikkje namnet hans.» Carl I. Hagen er nok ikkje så kjent utanlands som han og noen andre trur.

Jan Kløvstad, Venstre-medlem, Arendal

Skjebnetungt Nobel-valg

Hvordan vil Nobels fredspris' anseelse bli i utlandet hvis man får inntrykk av at en av medlemmene fikk truet og kranglet seg til en plass i komiteen som skal velge fredsprisvinner hvert år?

Det vil ta seg særdeles dårlig ut hvis det blir heftende ved Nobelkomiteen at Carl I. Hagen var villig til å bytte fra seg sin plass i nasjonalforsamlingen (som vararepresentant) mot en fast plass i Nobelkomiteen? De som stemte ham frem i Fremskrittspartiet var ikke mer verd. Likeså at han ved forrige korsvei ble så opprørt over at partiet hans ikke valgte ham til Nobelkomiteen at han pakket sammen sakene sine, forlot gruppemøtet og forkynte at heretter var han ikke lenger i vervet som «eldregeneral» i sitt parti. Og dessuten at han fremdeles furter over at Stortinget flere ganger ikke valgte ham til det høye vervet som stortingspresident.

Helt unødvendig vil det gi inntrykk av at valget til en plass i komiteen som velger fredsprisvinner hvert år, er resultatet av slike personlige hensyn. Slike rykter bør ikke partiene på Stortinget bidra med skal få spre seg ut til alle land, som hittil har sett på prisutdelingen som en av de mest prestisjefylte og viktige begivenheter som skjer internasjonalt hvert år. Mest av alt må de som skal være med og utpeke prisvinnere, selv gå foran med et godt eksempel på hva som skaper fred i verden.

Einar Solvoll, Bærum

Lunds stråmennballett

«Nå begynner #metoo-kjøret å bli sinnssykt strengt, ass.»

I en stråmennballett av en kommentar kommer Joacim Lund med et forsvar mot argumenter som ikke er blitt fremsatt noe videre.

Han oppklarer at alle menn er ikke overgripere. Et overveldende flertall menn hverken trakasserer, grafser eller utfører sovevoldtekter, skriver han.

Kom igjen, da, Lund, det er ikke det det handler om.

Alle menn synes ikke det er greit å ta kvinner på rumpen på en konferanse eller si at damers rolle der er å spre glede, heller. Alle menn sperrer ikke trappen når man er på vei inn i en konferanse og sier de MÅ få en klem.

Men noen gjør det, og det må de bare slutte med. Særlig for ikke å ødelegge for den bra klemmingen mellom kolleger og venner.

Målet bør være en bred bevisstgjøring og holdningsendring, skriver Lund.

Det er jeg helt enig i. Det var derfor jeg skrev innlegget i Bergens Tidende. For å få de som tror det er morsomt å snakke nedsettende til damer mens de er på jobb til å skjønne hvordan det oppleves.

Jeg tror ikke de som gjør det, mener det vondt. Jeg tror de synes de er morsomme og skjønne. Derfor tenkte jeg at det er greit å si ifra om at det hindrer oss i å gjøre jobben vår når folk spør hvilken farge man har på trusen når man er der for å snakke om bærekraft.

Det er ikke en overgreps- eller en #metoo-historie. Dette er bare en «Må vi seriøst finne oss i dette lenger»? Det synes ikke jeg. Fordi menn er bedre enn det. Det går fint an å diskutere dette uten å generalisere, så lenge man ikke misforstår med vilje.

Jette Christensen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet