Stefan Löfven kastet ut to ministre etter den enorme IT-skandalen som har preget Sverige. Han viser med det at cybersikkerhet og beredskap er et ledelsesansvar som går helt til topps. Löfven viser at mangel på kontroll og god ledelse på området er avgjørende for en regjering. Vi kan bare håpe at temaet blir viktig i vår egen valgkamp. På hjemmebane utfører vi risikovurdering i for stor grad kun ut fra erfaring, men vi må også planlegge for det uforutsette. Derfor må vi endre sikkerhets- og beredskapskulturen og jobbe mer helhetlig.

Kreative kriminelle

Kriminalitet og krigføring er nå så sammensatt at det ofte kan være vanskelig å vite om det er krigshandlinger, og hvem som egentlig står bak. Et eksempel er annekteringen av Krim, hvor russerne slo ut kraftforsyningen i kombinasjon med styrker på bakken. Valget i USA som ble påvirket av både hacking og falske nyheter er et annet beredskapsscenario. Angrep som utnytter gråsoner for å oppnå kaos. Eller terrorangrep som nylig skjedde i Manchester, Stockholm og London, minner oss på at denne type aktuelle trussel også kommer nærmere Norge.

Vi må være kreative og bedre organisert for å kunne forutse og dimensjonere for det uventede. Truslenes karakter endrer seg i et tempo som ikke vil gå saktere i fremtiden, tvert imot.

Lytt til erfarne beredskapsfolk

Vi som jobber med sikkerhet opplever at vi «roper ulv ulv» når vi prøver å dimensjonere beredskapen etter «det ukjente» og de mest krevende scenarioene. Vi må i mye større grad begynne å tenke langt utenfor den famøse boksen. Men først må vi våge det. Ledere må evne å lytte til spesialistkompetansen som er tilgjengelig og klokt bruke dette som beslutningsgrunnlag. Det høres banalt ut, men krever sin mann og kvinne.

Behov for helhetlig beredskapsarbeid

Både innen den fysiske og digitale verdenen støter vi på utfordringer der silotankegang og sektorene begrenser samarbeid. Der flere sektorer må involveres, i situasjoner med stor internasjonal kompleksitet og behov for å iverksette tiltak raskt, så fungerer sektortankegangen og samvirke mindre bra.

Vi må bryte ned siloene, våge å involvere og strebe etter en fremoverlent og uselvisk beredskapskultur. Uansett ambisjonsnivå må kunnskapsnivået og endringstakten økes!

Hvor store hull tør vi leve med?

Det som er helt sikkert er at hvis vi ikke klarer å lukke de kjente og opplagte svakhetene fra forrige angrep, og lære av erfaringer, klarer vi i all fall ikke å håndtere fremtidens angrep. Det må også bli en selvfølgelighet for innbyggerne at myndighetene dimensjonerer sikkerhet og beredskap for å takle morgendagens trusler. Dette må politikerne som stiller til valg snakke om i valgkampen. Dette bør vi som velgere være opptatt av.

Norge er regnet som et av verdens tryggeste land, men vi er et land i verden i stor endring.

