Når følelsene tar overhånd

Frode Saugestad Forfatter, utdannet trener for barn og ungdom

Har Fri hørt om Shelly-Ann Fraser-Pryce (avbildet)? Hun er historiens desidert beste kvinnelige sprinter og måler hele 152 cm, skriver Frode Saugestad, forfatter og utdannet trener. Foto: Ibrahem Alomari / X03632

At menn har store fysiologiske fordeler i forhold til kvinner, er åpenbart.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foreningen Fri svarer på mitt innlegg om transkvinner i OL. Det første de gjør, er å hevde at jeg «ber transpersoner holde seg unna sommer-OL i Tokyo». Det er har jeg aldri sagt, og det er uredelig å legge slike ord i min munn.

Fris talspersoner utviser i fortsettelsen en helt enestående kunnskapsløshet om hva det er som er viktig for sportslige prestasjoner.

Fri henviser til Usain Bolts «lange ben» og Michael Phelps «vingespenn» som eksempler på fysiologiske fordeler. De spør retorisk om hvorfor ingen vil utestenge dem fra OL.

En enkel realitet

Har Fri hørt om Shelly-Ann Fraser-Pryce? Hun er historiens desidert beste kvinnelige sprinter og måler hele 152 centimeter. Om du er kort eller lang, er altså ikke et kriterium for å løpe fort.

Fri kan heller ikke ha hørt om Kristof Milak. Malik knuste verdensrekorden til Phelps ved å ha perfeksjonert flere viktige deler av en svømmekonkurranse, ikke lange armer alene.

At menn har store fysiologiske fordeler i forhold til kvinner, er en «no-brainer» og en sann enkel realitet. Når jeg påpeker dette, forsøker Fri å tillegge meg et ønske om å styrke «stereotypien av kvinner som svake».

Toppidrett handler om å optimalisere ens egen kropp for å prestere, ikke ens følelsesliv. Her spiller testosteron hovedrollen. Forskning tyder på at maks testosteronnivå hos kvinner er i underkant av 2 nmol/L. Til sammenligning er menns nivå mellom 10–30 nmol/L, altså 5–6 ganger så høyt.

Sikre kvinneidretten

Da blir det absurd at transkvinner må redusere nivået sitt til det laveste nivået for biologiske menn (10 nmol/L). Kvinner kan selvfølgelig øke testosteronnivået ved å tilføre testosteron eksternt. Det heter doping. Det er forbudt.

Finnes det fornuftige mennesker som vil gå med på at en bryter på 90 kilo skal få delta i 50-kilo-klassen bare fordi han eller hun føler seg mye lettere enn de er? Eller om en voksen skulle ønske å delta i barne- og ungdomsidrett? Selvfølgelig ikke.

Dette handler ikke om å utelukke transpersoner. For å sikre kvinneidrettens integritet må transkvinner, som alle andre, konkurrere i den klassen de hører hjemme. Det er i herreklassen, ettersom de har en mannlig biologi.