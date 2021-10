Nei, Monica (49) skal ikke nedjustere sin verdi

Nina Strand Kunstner og redaktør, Objektiv

26 minutter siden

Psykologene Frode Thuen (til venstre) og Peder Kjøs snakker om voksne kvinner og «markedsverdi» i en sak i Aftenposten. Det overrasker, skriver Nina Strand.

Er det slik psykologer skal snakke om mennesker?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I videoverket «How Not to Be Seen» sier den tyske kunstneren Hito Steyerl at kvinner over 50 er usynlige. Filmen er fra 2013, og verden har gått videre siden da.

I søndagens Aftenposten delte Monica Fjeld på 49 problematikk rundt dating i voksen alder. Psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs ble intervjuet som eksperter og mente det er vanskeligere å finne kjærligheten jo eldre du blir.

De mente det er viktig å huske hvor forskjellig det var som 29 i forhold til 43. Dette vet de fleste single mennesker. At det er annerledes. Det er svært få single 40-åringer som på noen måte tror det er likt som før. Og takk og pris for det.

Med alle datingapper er dating utfordrende for folk i alle aldre. Thuen mener det er fordi man ikke har så høy markedsverdi, og at man har høye forventninger eller krav.

Han sier mange kvinner har lange lister over hva de forventer av en partner. Slike lister kan jeg ikke huske venninner har nevnt siden tidlig i 20-årene. Og det å bruke ord som markedsverdi om kvinner på 49-60, er svært uheldig.

Gå for «nest best»?

Ordet verdi blir også brukt av Kjøs. Han tenker folk må revurdere sin egen markedsverdi i voksen alder og sier at kvinners markedsverdi faller raskere enn menns, fordi menn ofte vil ha yngre damer.

«Man må innse at man er midt i 40-årene og ikke midt i 20-årene. Det er viktig å justere vurderingen av egen verdi. Objektivt er ikke verdien den samme som for 20 år siden. Det gjelder for både damer og menn.»

Skal man tenke at man ikke er verdt det aller beste i kjærligheten?

Det overhodet å snakke om verdi – og i tillegg om å skulle justere den – overrasker. Er det slik psykologer skal snakke om mennesker? Skal man tenke at man ikke er verdt det aller beste i kjærligheten? Gå for «nest best», gå for en man ikke helt er forelsket i, fordi man realistisk sett ikke kan få den man vil ha? Nei, takk.

Jeg undret på om psykologene var feilsitert. Det må da være viktig for en psykolog, i dette tilfelle to, at alle skal føle seg like mye verdt?

Monica Fjeld snakket i Aftenposten om å finne kjærligheten i voksen alder.

Vi er nå i 2021

På Twitter svarer Kjøs at bruken av begrepene «verdi» og «markedsverdi» om attraktivitet er lånt fra den britiske sosiologen Catherine Hakims analyse av «erotisk kapital».

I artikkelen skriver Hakim innledningsvis at «feministisk teori har ikke vært i stand til å frigjøre seg fra dette patriarkalske perspektivet og forsterker «moralske» forbud mot kvinners seksuelle, sosiale og økonomiske aktiviteter og kvinners utnyttelse av sin erotiske kapital».

Dette er en artikkel som en rekke dyktige skribenter allerede har plukket fra hverandre. Ellen Engelstad skrev i tidsskriftet Fett under overskriften «Tvilsom kapital» at teorien hverken er konstruktiv eller sannsynlig.

Selve «markedet» er annerledes, ikke så rått som psykologene åpenbart tror, men mer forståelsesfullt. Heldigvis.

Hakims artikkel og bok med tittelen Honey Money: The Power of Erotic Capital, er fra 2010, syv år før #metoo-revolusjonen. Vi er nå i 2021, alt er mer flytende og åpent.

Selve «markedet» er annerledes, ikke så rått som psykologene åpenbart tror, men mer forståelsesfullt. Heldigvis.

Monica Fjeld skal holde på det hun ønsker i en mann, og ikke på noen måte tenke at hun skal «nedjustere» sin verdi. Hun er maks verdt for den mannen hun finner.