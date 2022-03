Kort sagt, fredag 1. april

Naivt om Ukraina

I Aftenposten 27. mars skriver Fredrik S. Heffermehl:

«Angrepet på Ukraina viste at vi trenger Nato for å overleve, mener mange. Nei, det er omvendt. Igjen fikk vi se at det internasjonale systemet for å hindre krig ikke fungerer, og at USA og Nato har en vesentlig del av skylden for dette.»

Mener Heffermehl i fullt alvor at Putin ville latt være å angripe Ukraina om Nato hadde vært lagt ned, og USA viste Europa mindre interesse? At tidligere angrep på Tsjetsjenia, Georgia og Ukraina skyldes Nato? Eller at de grufulle angrepene på sykehus og andre sivile mål i Ukraina viser en angriper med et uforløst ønske om fred og trygghet?

Jeg er glad dagens president i USA Joe Biden ga europeiske ledere, som Olaf Scholz i Tyskland og andre, trygghet nok til å reagere unisont og kontant på angrepet mot Ukraina.

Det er en avgjørende oppgave å sikre at USA og andre allierte beholder sin kunnskap om og interesse for Norge. Det gjør vi best gjennom forhåndslagring, øvelser og norsk egenvilje til forsvar.

Det er lov å være naiv, men politikere i regjering og storting må aldri la seg forføre av den slags naivitet: Ingen land er mer tjent med et sterkt og godt Nato-samarbeid enn små land som Norge.

Thor Kleppen Sættem, Oslo

Mer politikk gir mer lobbyisme

Mímir Kristjánsson (Rødt) skriver i Aftenposten kritisk om lobbyismen han blir utsatt for.

Som lobbyist er jeg ikke overrasket.

Årsaken: Politikken, lover og regler blir bare mer omfattende. Noe kommer fra politikerne selv. Noe kommer fra fagmiljøer. Svært mye kommer fra EU. Og mye kommer gjennom representantforslag i Stortinget.

Sistnevnte har en eksplosiv vekst under mindretallsregjeringer. Fra et lobby-standpunkt er slike forslag en kilde til både risiko og muligheter. En lobbystrategi er å selge inn slike forslag til enkelte representanter, som så kan få flertall. Med ett er regjeringen enten pålagt å gjennomføre og/eller å utrede en sak.

For aktører som får et forslag mot sine interesser, kan disse være utfordrende. Derfor må stadig flere interesser organisere seg.

Vil Mímir Kristjánsson skape mindre grobunn for lobbyisme, må han faktisk jobbe for mindre politikk, lover og regler. Og han bør tenke seg om to ganger før han stemmer for representantforslag.

Bare hvis det blir færre, mindre komplekse lover og en mindre omfattende stat, blir det mindre lobbyisme.

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, Eiendom Norge