Kort sagt, onsdag 31. august

Debattredaksjonen

10 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Psykisk helse. Kulturrådet. Karpe. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selvhjelp redder liv

Forfatter Maria Kjos Fonn tar opp noen viktige poenger om psykisk helse i sin kommentar i Aftenposten lørdag 27. august. Fonn viser samtidig liten innsikt i hva forskningen sier om ulike behandlingsmetoder.

Hun angriper mindfulness, positiv psykologi og metakognitiv terapi. Fonn skriver: «Det er grenser for hva mindfulness og positiv psykologi kan gjøre med reelle problemer, annet enn å gi en følelse av å være mislykket fordi man ikke mestrer all mestringen.»

Forskningen forteller noe annet. En metaanalyse, det vil si en studie der man slår sammen en rekke studier og vurderer disse under ett, publisert i 2010 (Hofmann m.fl.) viste moderat effekt mot angst og depresjon. Vi vet at meditasjon direkte reduserer nivåene av stresshormoner som kortisol (Pascoe mfl., 2017). Og den som har hatt alvorlig angst, vet at det er en verdifull effekt.

Metodene fra positiv psykologi, kognitiv adferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness kan praktiseres som en del av samtaleterapi, men det kan også læres og praktiseres på egen hånd. Forskningen er tydelig på at vitenskapsbasert selvhjelp virker mot angst og depresjon.

Kristian Hall, forfatter

Knut-Petter Sætre Langlo, spesialist i klinisk nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi

Kunstnerisk sensur av Kulturrådet

Nylig mistet kunstneren Morten Traavik støtte fra Kulturrådet. Det er første gang på nesten 25 år. I fjor satte Traavik opp teaterstykket «Sløserikommisjonen» hvor han skapte debatt om Kulturråders forvaltning.

Sett utenfra oppleves dette som ren kunstnerisk sensur.

Kulturrådets uttalte formål er «å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk». Grunntanken er å bidra til et fritt kunstfelt, der politiske og kulturelle holdninger utfordres heller enn å fungere begrensende. Når slike holdninger nå setter begrensninger for hvem som mottar støtte, skjer det motsatte. Kulturrådet stimulerer hverken samtiden eller mangfoldet.

Dette får umiddelbare konsekvenser for kunsten som skapes i dag. Når kunstnere må forholde seg til Kulturrådets politiske overbevisning og rette kunsten inn mot det som for Kulturrådets ansatte er spiselig, går hele ideen bak Kulturrådet i vasken.

Det norske kunstfeltet er tjent med å ha god takhøyde, og meningsmotstandere gjør kunstbransjen rikere. Det man absolutt ikke bør gjøre, er å stilne kunstnere som utfordrer, bare fordi man har makten til å gjøre det.

Selv har jeg aldri søkt støtte fra Kulturrådet. Men om jeg noen gang skulle gjøre det, er jeg dessverre klar over hvilke konsekvenser det kan ha at jeg skriver dette innlegget.

Nora Nesheim, kunstner

Takk, Karpe!

«Men du er jo norsk.» Ikkje sjeldan høyrer eg desse orda. Men er eg det? Ikkje sjeldan blir eg sitjande med desse tankane i ettertid...

Det å vekse opp med to identitetar, ikkje vite heilt kven ein sjølv er, eller kvar ein eigentleg høyrer heime. Dette er nok noko mange «utlendingar» kan kjenne seg att i. Litt av begge deler. Aldri god nok i nokon av identitetane. Ja, ein smule gebrokken kanskje?

Karpe har nettopp hatt det vakraste «showet» i verda. Lokalisert i Oslo. Duoen som har skissert og fargelagt mykje av det gjennom sin musikk. Forskjellsbehandling på grunn av ein mann sin bakgrunn, hudfarge, namn, for å nemne noko. Følelsen som blir forma og etablert i denne mannen sitt indre, sin heim, sitt nabolag.

Skamma som dukkar opp i den farga tenåringen, når foreldra ikkje snakkar «godt nok» norsk. Eller det å kome til eit framandt land, skaffe seg ein vaskejobb og forsørgje sine barn. Vi kjenner oss att i dette. Ja, og det at denne duoen opp gjennom desse åra har klart å nå fram til folket med eit så stigmatisert, men reelt og naudsynt tema, er hjartevarmande.

Sjølvironi er eit kraftig våpen. Når ein først kan bruke seg sjølv og sine erfaringar til noko større enn seg sjølv, er det mykje som kan bli konstruert.

At vi den dag i dag har eit samfunn som høyrer, hyller og syng til det Karpe skriv om, bør ikkje bli tatt for gitt. Tårene mine triller av glede når eg ser for meg kor lysare framtida vil vere for mange som er litt «delte».

Takk for det, Karpe!

Jeswanthiny P. Mayooran, konst. overlege, psykiatri, Stavanger universitetssjukehus