Når skal byrådet ta ansvar for Oslos uteliv?

Hallstein Bjercke Oslo Venstre

Nesten folketomt på Karl Johan en kveld i desember. Mange serveringssteder valgte å stenge helt ta muligheten til alkoholservering ble inndratt tidlig i november. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Byrådet kunne blitt med på spleiselaget, hvis de virkelig ville.

Onsdag 10. desember kunne det rødgrønne byrådet i Oslo bidratt til å hjelpe mange av serveringsbedriftene i Oslo som nå sliter. Det ville de ikke. Dette er en grov ansvarsfraskrivelse, i en krevende periode der det samme byrådet har stengt ned serveringsbedriftene i Oslo.

«Dette er ikke lenger en dugnad, nå er det alvor», sa Raymond Johansen til NRK 5. november. Og allerede noen dager senere sto en kronikk på trykk i Vårt Oslo, der ni serveringsbedrifter i Oslo tok til orde for å slutte med å la det gå politikk i krisen. «Dugnad, my ass» var tittelen på kronikken, et ektefølt opprør med manglende forståelse og respekt for denne næringen.

Dropper spleiselaget

Onsdag viste byrådet i Oslo til fulle at de ikke ønsker å være med på noen dugnad, på noe spleiselag, eller å forsøke å jobbe sammen på tvers av de politiske skillelinjene. De ønsket ikke å finne løsninger eller finansiering for å bidra til å sikre den ekstreme likviditetskrisen disse bedriftene er kommet i.

Nå må byrådet slutte å skylde på alle andre. I kriser er det viktigere enn noensinne å begynne å ta ansvar for egne handlinger.

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i bystyret i Oslo Foto: Sol Sigurjonsdottir

Byrådet bedriver ansvarsfraskrivelse, nok en gang. Det er byrådet som i høst reduserte åpningstidene til serveringsbedriftene, og det er byrådet som innførte skjenkestoppen igjen i november, og som har varslet at den vil fortsette.

Det er derfor byrådet som har gitt mange av serveringsbedriftene en økt kostnad over natten. De innførte i praksis næringsforbud, og da må de også ta ansvar for egen næring og bidra til å redde dem.

Henviser til regjeringen

I stedet har de rødgrønne konsekvent valgt å fortsette å henvise til regjeringen. Byrådslederen har fremstått i mediene som en talsperson for å snakke de svakes sak. Han har snakket høyt og ofte om hvor viktig det er å redde hjørnesteinsbedriftene i Oslo.

Byrådet forsøker å tale næringens sak, men tar ingen ansvar for den. Det holder ikke lenger.

I Oslo Venstre har vi nå invitert til samarbeid og dialog over lengre tid, også fordi vi brenner for småbedriftene. Vi har invitert til dialog, fordi vi også mener det er en for alvorlig krise til å la det bare gå partipolitikk i den.

Når vi nå inviterte Høyre i bystyret til å være med på et konkret forslag, var det med håp om at flere partier ville støtte en krisepakke på 90 millioner, som kunne hjulpet mange av dem som nå sliter til å klare seg gjennom 2020. Vi hadde funnet inndekning i årets budsjett for de 90 millionene, gjennom å gjøre noen omprioriteringer.

90 millioner

90 millioner kroner er omtrent det samme som de samlede kostnadene serveringsbedriftene fikk nå i november, da de så seg nødt til å stenge og permittere sine ansatte.

90 millioner ville sendt et viktig signal til regjeringen om også å bidra i spleiselaget. 90 millioner ville fortalt serveringsnæringen i Oslo at det er håp, at politikerne ønsker å kjempe for å finne løsninger – og ikke bare være synlige i mediene for å sanke stemmer.

Vi mener ordet «dugnad» er et flott ord. Men ordet er blitt misbrukt. Det er trist. Vi som politikere er valgt av folk, enten som arbeidsgivere eller ansatte. Vi har et ansvar om å komme sammen, om å finne løsninger, og om nødvendig samarbeid. Det ansvaret har også Oslos byråd. Dere kunne blitt med på spleiselaget, hvis dere virkelig ville.