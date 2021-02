Vi trenger åpenhet om Astra Zeneca-vaksinen

Hallvard Theodor Skullerud Lungelege

4. feb. 2021 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

Den europeiske legemiddelkommisjonen godkjente 29. januar Astra Zeneca-vaksinen. Men flere land vil ikke gi den til de eldre. Foto: Gareth Fuller/AP/NTB

Av de ledende vaksinekandidatene i verden har Astra Zeneca hatt de mest forvirrende tallene for effekt.

Vi trenger effektiv vaksinering både for å hindre alvorlig koronasykdom og for å få kontroll med koronapandemien. Da trenger vi også god tilgang til vaksiner. Vaksinetilgangen i Norge, fra Pfizer/Biontech og Moderna, har hittil vært liten.

Da virker det gledelig at Den europeiske legemiddelkommisjonen 29. januar godkjente en tredje vaksine, «Oxford-vaksinen» fra Astra Zeneca. Men det er nedslående at leveranser av denne vaksinen blir forsinket.

Astra Zenecas vaksine ble først nødgodkjent i Storbritannia 30. desember. Siden den britiske nødgodkjenningen har jeg savnet åpenhet om viktige forhold rundt Astra Zeneca-vaksinen.

Hvem er vaksinen egnet for?

Av de ledende vaksinekandidatene i verden har den hatt de mest forvirrende tallene for effekt. Dette bør belyses bedre for å vite hvem denne vaksinen er best egnet for. Jeg håper dette tas tak i av helsemyndighetene. Da kan den ellers uheldige ventetiden før vi får større kvanta av vaksinen, forhåpentlig bli til nytte.

Uklarheter omkring vaksinen har alt gjort at helsemyndighetene i flere land, deriblant Norge, Tyskland, Frankrike og Sverige, har anbefalt å vente med bruk til dem over 65 år, og i Italia for dem over 55 år. Sveits vil ikke godkjenne vaksinen før det foreligger mer data.

Vaksinene vi alt har fra Pfizer/Biontech og Moderna, er begge åpenbart svært gode med effekt over 90 prosent, ifølge de kliniske utprøvningene. Tall fra et stort antall vaksinerte med Pzifer-vaksine i Israel ser ut til å bekrefte tallene for den vaksinen, og at den kan beskytte godt mot å spre smitte videre. Smittebeskyttelse er i så fall et viktig poeng.

Uklarheter

Astra Zeneca-vaksinen gir i klinisk hovedstudie 62 prosent beskyttelse med to fulle vaksinedoser (1/1 +1/1 dose), men en undergruppe på ½ + 1/1 dose hadde kanskje 90 prosent effekt. Selv om selskapet ikke vil gå videre med ½ + 1/1-gruppen, har de trukket tallene sammen og presentert dette som et uryddig virkningstall på 70 prosent. Det europeiske legemiddelbyrået har skåret gjennom noen uklarheter og satt virkningsgraden til om lag 60 prosent.

Gir 60–62 prosent en dårlig vaksine? Det kan vi slett ikke si. Hvis Astra Zeneca gir «kun» 60–62 prosent beskyttelse mot smitte, men mye høyere beskyttelse som 85–90 prosent mot alvorlig sykdom, vil det derimot være en god og nyttig folkevaksine i dagens norske situasjon.

Åpenhet gir tillit

For det er beskyttelse mot alvorlig sykdom som vil være viktigst i den største delen av befolkningen. Til sammenligning gir en nylig ferdigtestet vaksine fra Johnson & Johnsons «kun» 66 prosent smittebeskyttelse, men hele 85 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom. Tilsvarende gir kinesiske CoronaVac, i bruk i blant annet Brasil og Tyrkia, god beskyttelse mot alvorlig sykdom på over 78 prosent, men lavere smittebeskyttelse.

Forhåpentlig er det slik med Astra Zenecas vaksine også, men åpenheten har ikke vært tydelig, i motsetning til Johnson & Johnson.

Vi trenger slik åpenhet. Ikke minst for at folk skal ha tillit til vaksinen. En ubegrunnet mistillit vil kunne være skadelig og i verste fall gi dårligere vaksineoppslutning. Likevel vil jeg spørre om 60–62 prosent beskyttelse mot smitte er godt nok for alle grupper. Spesielt for helsepersonell som behandler eller pleier høyrisikogrupper og ikke skal smitte videre.