Tvilsom kildebruk om J.K. Rowling

Nina Hjerpset-Østlie Redaktør, Gjenstridig.no

J.K. Rowling er forfatter av de populære Harry Potter-bøkene. Hun har fått kritikk for sine uttalelser om transpersoner. Foto: Joel C Ryan, Invision / NTB

Hvorfor bruker Aftenposten en åpenlyst ensidig og fiendtlig fremstilling av J.K. Rowling og debatten om transbevegelsen som kilde?

Aftenposten er redaktørstyrt, noe som skulle bety journalistisk kvalitet, objektivitet og kildekritikk.

Da er det pussig at man uten forbehold videreformidler aktivisters åpenbare forvrengning av hva Harry Potter-forfatter J.K. Rowling har sagt og ment om transbevegelsen.

Aktivistenes budskap fremmes helt ukritisk. Vi snakker faktisk om bibliotekarer som bedriver politisk aktivisme på arbeidsplassen, fordi de angivelig frykter at «folk vil slutte å lese» og påstår at «mange har fått livet sitt ødelagt» av Rowlings uttalelser.

Enig med aktivistene?

Dette burde fått enhver journalist med respekt for sitt yrke til å innta en kritisk tilnærming. I stedet er det ingen imøtegåelse, hverken fra eksterne meningsmotstandere eller journalisten.

Nina Hjerpset-Østlie er redaktør i Gjenstridig.no. Foto: Privat

Det kan muligens skyldes at Aftenposten som redaksjon er helt enig med aktivistene. For hvordan vil Aftenposten ellers forklare den merkverdige kildebruken som ble benyttet for å belyse debattens utgangspunkt: blant annet en ensidig og fiendtlig artikkel fra nettsiden Vox med overskriften «J.K. Rowlings siste tweet ser ut som transfobisk bullshit. Hennes fans’ hjerter er knust»?

Fiendtlighet på Twitter

I realiteten er det et partsinnlegg, og når Aftenposten velger å bruke dette for å opplyse norske lesere, bør de svare på hvorfor.

Artikkelen er skrevet av Aja Romano og oser av negative holdninger til Rowlings person og synspunkter. Hun har også vist fiendtlige holdninger på Twitter.

Likevel bruker et redaktørstyrt medium henne som kilde, og således blir dette lesernes grunnlag for å gjøre seg opp en egen mening.

Er dette virkelig journalistikk Aftenposten vil være bekjent av?