Kort sagt, fredag 23. oktober

Aftenposten ødelegger i kampen mot falske nyheter

Aftenposten har nå valgt å si ja til noe de sa nei til i mai: å la vitenskapsfornekterne bak «Folkets strålevern» brette ut sin falske informasjon over en helsides annonse. Som redaktørstyrt medium kan ikke Aftenposten skyve ytringsfrihetsargumentet foran seg.

Folkets strålevern baserer seg på en klart tilbakevist påstand om at stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk fører til helseskader. De fremmer konspirasjonsteorier ved å hevde, mer eller mindre direkte, at «myndighetene» bevisst går inn for å skade folk, eller ved å spekulere på at 5G-nettet kan ha forårsaket korona.

Vi mener at godkjenningen av annonsen ikke handler om ytringsfrihet. De som hevder at mobilstråling gjør deg syk, får ikke begrenset sin ytringsfrihet om de ikke får anledning til å kommunisere dette på annonseplass i en av Norges mest leste aviser. Dette er et spørsmål om norsk presses samfunnsansvar, og det samfunnsansvarlige er å si nei.

Både Facebook og Twitter har nå begynt å gripe inn overfor feilinformasjon. Og så skal ikke Aftenposten gjøre det? Er det ikke dette som er selve forskjellen på medier som er redaktørstyrte, og de som ikke er det? At leseren skal være trygg på at innholdet har gått gjennom en viss siling og kvalitetssikring?

Overfloden av kilder i vår digitale mediehverdag gjør det ekstra viktig at seriøse aktører markerer en tydelig holdning mot farlig og falsk informasjon, selv på betalt plass. Dette bør Aftenposten ta på alvor.

Marit Øimoen, kommunikasjonssjef, og Even Gran, politisk seniorrådgiver, begge i Human-Etisk Forbund