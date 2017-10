Dette bør håndverkeren koste | Per-Christian Svendsen

Mange har opplevd å motta faktura fra håndverkeren som kanskje var større enn ventet. Det er nok en av grunnene til at en av fem er villig til å betale svart, ifølge boken Det mørke arbeidslivet som ble sluppet på Arendalsuka i august. Men skulle din arbeidsgiver sendt faktura for arbeid du har utført, ville nok prisen bli minst like høy.

Gjennomsnittlig årslønn i Norge ligger på omtrent 500.000 kroner. For at en arbeidstager skal kunne få en slik inntekt, må bedriften hente inn mer enn denne summen. La oss se på hvor mye bedriften må fakturere i timen for å kunne tilby håndverkeren en gjennomsnittlig inntekt:

Avtalt årslønn (inkludert feriepenger)

Arbeidsgiveravgift (14,1 prosent av årslønn i sone 1, lavere i andre soner)

Velferds- og sosiale tiltak (f.eks. julebord, julegaver, sommeravslutninger, lunsj, overtidsmat osv.)

Obligatorisk tjenestepensjon (minimum med innskuddsordning på 2 prosent av årslønn)

Yrkesskadeforsikring (lovpålagt forsikring)

Administrasjon (f.eks. rekruttering, registrering, opplæring og oppfølging av ansatte, regnskapstjenester ved lønnskjøring og lønnsinnberetning, revisors attestasjon av kontrolloppstillingen)

Reise (for eksempel bil- og diettgodtgjørelse, refusjon av reiseutlegg)

Kontor og IT-drift (f.eks. kontorlokale, kontormøbler, parkering, mobiltelefon, verktøy, arbeidsklær, visittkort, PC, tekniske hjelpemidler mv.)

Ingen har 100 prosent belegg

Tilsammen blir dette fort 50 prosent på toppen av normal lønn. Det betyr at bedriften må ta inn 750.000 kroner for å kunne betale sin ansatte 500.000 kroner og gå i null. Da er vi på 442 kroner pr. time og må ha 100 prosent belegg på den ansatte. Ingen har 100 prosent belegg på en ansatt alle dager året rundt. Minst 20 prosent går med til andre ting, slik som kjøring, venting, kurs, foreldrepermisjon, sykefravær, hjemme med syke barn og så videre.

Jens-Morten Søreide, fagkonsulent i Byggmesterforbundet i 2016: Rundt 500 kroner timen er vanlig pris

Da gjenstår 1350 timer i året (som er bra). Det gir 555 kroner pr. time for at bedriften skal gå i null. Legger vi på mva. lander vi på 700 kroner.

Håndverkere som tar mindre enn 700 kroner timen til en sluttbruker, må derfor finne pengene andre steder for at det skal gå rundt: De har ikke forsikring. De forholder seg ikke til regelverk. De betaler medarbeiderne dårlig. De har ikke systemer for å kontrollere om de håndterer byggeskikk og regelverk. De vil aldri gå med overskudd, og bedriften kan enklere gå konkurs. Da forsvinner bedriftens garantiansvar og kundens mulighet for reklamasjon.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.