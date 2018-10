Hvordan kan Norge egentlig forsvares i møte med en eventuell invasjon utenfra?

Det er vi for første gang på lenge i ferd med å forsøke å finne ut av. Mer enn 50.000 soldater trener nemlig i disse dager på forsvarskrig i et vinterklima som er svært fremmed for mange av våre allierte.

Sett fra et fredsperspektiv markerer øvelsen en viktig utvikling i NATO. Aftenpostens kommentator, Øystein Langberg, har rett i at det er positivt at fokuset nå er i ferd med å flyttes tilbake til forsvar av egne territorier.

For lenge har for mye av alliansens oppmerksomhet rettet seg mot utenlandsoperasjoner, ofte med katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen.

Ørn E. Borgen

At amerikanerne ønsker å sende et signal om at de ikke har forlatt Nord-Atlanteren for godt, understreker poenget. Signalene er en viktig motvekt til USAs president Donald Trump og tvilen han har skapt rundt NATOs fremtid og vilje til å stå opp for sine allierte.

Øvelsen bør ønskes velkommen

Alle som er opptatt av Norges evne til å forsvare vår selvstendighet, bør derfor ønske øvelsen velkommen. At soldater fra både USA og Europa får trening i å forsvare oss, er en kraftfull beskjed om våre allierte er klare hvis vi noen gang skulle trenge det på ordentlig. Øvelsen er imidlertid også en viktig forutsetning for faktisk å lykkes hvis et invasjonsforsvar skulle bli nødvendig.

At deler av venstresiden ikke bare motsetter seg øvelsen, men aktivt demonstrer mot den, er derfor vanskelig å forstå.

Kritikken går ut på at øvelsen er en del i et opprustningskappløp og gjør Norge mer usikkert. Det er en underlig argumentasjon.

Det som gjør Norge virkelig usikkert, er hvis det oppstår tvil om evnen og viljen til å forsvare oss mot potensielle trusler. At en allianse trener på å forsvare seg, er heller ikke bare moralsk legitimt, men en helt nødvendig del av det å ha et forsvar. Bare spør Russland og Kina om deres gigantøvelse i Vostok.

Kristian Kapelrud, Forsvaret

Ensidig å slutte å trene på potensielle konfliktscenarioer er en elendig idé, noe russerne selvsagt også skjønner selv. At de nå varsler prøveskyting av missiler i øvelsesområdet, er en uklok eskalering, men selvsagt ikke noe som kan få konsekvenser for øvelsen. Vi kan ikke vike fra en defensiv øvelse på eget territorium fordi Russland sier det.

Nødvendig, men må ikke glorifiseres

En kritikk som er lettere å forstå, er den som fremføres av SVs stjerneskudd i Trøndelag, Ingrid Marie Sylte Isachsen, mot egne VIP-show for utvalgte samfunnstopper. Isachsen har rett i at det fremstår både vulgært og tonedøvt å bruke store beløp på propagandaarrangementer i regi av NATO.

Å øve på forsvar er nødvendig, men ikke noe vi trenger å glorifisere.

Norsk sikkerhetspolitikk kan selvsagt ikke baseres på russisk propaganda. Allierte må kunne trene på å forsvare hverandre.

