Eötvös Loránd Universitet (ELTE) ble grunnlagt i 1635, og er Ungarns eldste og mest prestisjetunge universitet. Psykologisk forskning og utdanning har foregått ved vår institusjon helt siden 1918.

Utdanningsporteføljen vår tilfredsstiller kriteriene i Bologna-prosessen, og dens hensikt var nettopp å sikre at den delte kunnskapen kan utnyttes og fritt oppnås av studentene på tross av at det finnes små forskjeller. Den ungarske psykologutdanningen er anerkjent av EuroPsy (den europeiske standarden for psykologutdanning), dermed kan enhver psykolog som uteksamineres fra ELTE ta fatt på et karriereløp som kliniker i andre europeiske land.

Psykologdiplomet fra ELTE blir tatt vel imot i alle europeiske medlemsland og over hele verden. Studentene som uteksamineres fra vår engelskspråklige utdanning jobber i 64 forskjellige land.

Høyt faglig nivå

Vi har i flere år hatt et harmonisk og velfungerende samarbeidsforhold med norske myndigheter rundt godkjenningsprosessen. Når studentene returnerte til Norge, gjennomførte de et år med veiledet klinisk arbeid på lisens.

Ettersom vårt program har fem års varighet mens de norske har seks år med hovedpraksisen, var dette en rettferdig og rimelig løsning. Den ble aldri bestridt av vår institusjon eller studentene. Den voksende populariteten av vår utdanning blant norske studenter og deres arbeidsgiveres tilfredshet, har vært en klar indikasjon på dens høye faglige nivå.

Innholdet og strukturen på vår utdanning har ikke gjennomgått noen signifikante endringer de seneste årene, så vi kan vi ikke finne noen grunner til at norske myndigheter kom til nye konklusjoner. Den dramatiske endringen i det norske Helsedirektoratets godkjenningsprosedyre kan dermed ikke underbygges av rasjonelle utdanningsrelaterte argumenter.

Falsk informasjon

Vi stiller oss uforstående til hele prosessen, og finner den ubegrunnet og på alle måter diskriminerende. ELTE var ikke involvert i denne prosessen på noen måte, selv om vår assistanse ble tilbudt flere ganger.

Etter en forvirrende to og et halvt års prosess, var vi svært glade for å lese at den norske regjeringen åpnet for å finne en løsning. Vi oppfattet dette som en anerkjennelse av ELTE-utdanningens innhold og kvalitet. Desto mer forbauset ble vi over de ubegrunnede og falske påstandene om vår utdanning som er blitt formidlet gjennom norsk media, med det formål å undergrave utdanningens innhold og kvalitet. Vi protesterer på det sterkeste mot publisering og enhver annen misbruk av den slags falsk informasjon.

Vi gjentar, som utallige ganger tidligere, at vi kan bistå med all offisiell informasjon om vår institusjon og vårt utdanningsprogram, slik at våre dedikerte studenter kan motta den behandlingen de fortjener og har rett på.

