Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm ønsker å avvikle all cruisetrafikk til Oslo. Det er imidlertid viktig å være klar over at Oslo er i annen situasjon enn en del andre norske byer.

Stor by, liten cruisedestinasjon

Det er klart at antallet cruiseturister kan bli for høyt på et begrenset område, som i Bergen sentrum og på mindre steder som Flåm og Geiranger. I Oslo er ikke dette et stort problem. Vi er en stor by, men en liten cruisedestinasjon.

Ja, cruiserederiene betaler for lite skatt. Men det gjelder internasjonal skipstrafikk generelt og løses neppe ved at Oslo kommune nekter å ta imot skipene. Det er også riktig at cruiseturister legger igjen mindre penger enn gjennomsnittsturisten. Men det ville være underlig å nekte bestemte turister ankomst til Oslo med den begrunnelse at vi tjener for lite på dem.

I Oslo er ikke cruisetrafikken et stort miljøproblem. Den står bare for 9 % av utslippene fra Oslo Havn. Til sammenligning står utenlandsfergene for 40 %. Derfor er jeg stolt over at vi nå fikk enighet om at alle skal over på landstrøm. Det er et tiltak som virkelig monner for bedre luftkvalitet i Oslo.

Oslo ønsker å lede miljøarbeidet

Nasjonalt og internasjonalt utgjør cruisetrafikken likevel et betydelig miljøproblem. Cruisehavnene bør derfor jobbe sammen for strengere miljøkrav. Oslo ønsker å ta en lederrolle dette arbeidet.

Jeg har nylig tatt et tilsvarende initiativ overfor Stockholm, København, Kiel og Göteborg. Jeg har mer tro på et samarbeid mellom cruisehavner om skjerpede miljøkrav enn alenegang og ensidig avvikling av cruisetrafikken i Oslo.