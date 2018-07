Fotballen har begynt å rulle kvinnenes vei. De har fått flere sponsorer, bedre økonomi og mediene dekker toppserien for kvinner bredere enn noen gang.

Hos Norsk Tipping ser vi at omsetningen og antall kunder som kjøper spill på norske kvinnekamper, har doblet seg siden i fjor.

Vi vet mindre om nordmenns holdninger til kvinnefotball. Derfor var det gledelig å få svarene fra holdningsundersøkelsen Kantar TNS gjennomførte for Norsk Tipping i juni.

Høy andel positive svar

Undersøkelsen slår først og fremst fast at befolkningen har en svært positiv holdning til fotball for kvinner. For barne- og ungdomsfotballen er det nær full enighet om at jenter skal ha et like godt tilbud som gutter.

Det er når folk tar stilling til påstander som angår toppfotballen at andelen positive svar (helt eller delvis enige) begynner å bli overraskende høy.

77 prosent mener eliteserielag som Rosenborg og Brann bør etablere elitelag for kvinner

76 prosent mener kvinner er like gode fotballdommere som menn

73 prosent mener kvinner er like gode fotballkommentatorer som menn

72 prosent mener det bør være lik lønn for begge kjønn i toppfotballen

69 prosent mener kvinner er like gode fotballtrenere som menn

65 prosent tror vi vil se en kvinnelig trener i eliteserien innen ti år

54 prosent tror det er mulig å oppnå full likestilling i fotballen. Ser vi på bare mennenes svar, er tallet 52 prosent.

Vi skal naturligvis ta høyde for at folk gjerne svarer politisk korrekt og at mange svarer på noe de kanskje ikke har så god innsikt i.

Bare ni prosent oppgir at de er «svært interessert» i fotball, mens tre ganger så mange erklærer seg «helt uinteressert».

Men blant de svært interesserte svarer fortsatt 41 prosent at de tror det er mulig å oppnå full likestilling i fotballen, 77 prosent tror vi får se en kvinnelig eliteserietrener for herrer innen ti år og 75 prosent mener eliteserieklubber burde etablere elitelag for damer.

Reuters/Valentyn Ogirenko

Ikke alt er rosenrødt

Ikke for at alt plutselig er blitt rosenrødt. Tallene forteller for eksempel også at det er veldig langt igjen før kvinnene selv omfavner fotballen i like stor grad som menn.

Men vi tør påstå at du skal være veldig grinete anlagt for ikke å sitte igjen med et positivt hovedinntrykk fra denne undersøkelsen.

At toppfotball for kvinner er bredt akseptert, at kompetente kvinner i fotballen verdsettes og at fotball for kvinner har underholdningsverdi – det kan det ikke være så stor tvil om lenger.

For oss, som er stor sponsor for kvinnefotballen, er det utrolig gledelig å se. Vi vet hvor hardt kvinnene har jobbet for å komme hit.

Dette er gode nyheter for alle som er glade i fotball. Spesielt for de mange tusen jentene som skal i sving på Norway Cup til helgen. De har langt bedre muligheter for en fremtid i idretten sin enn jentene som deltok i den aller første Norway Cup i 1972 – fire år før kvinnene slapp til i det norske seriesystemet.