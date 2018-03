Etter 22. juli ble det proklamert at vi skulle bekjempe terroren med åpenhet og demokrati. Verden rundt er Norge blitt hedret for måten vi møtte terroren på.

De siste dagenes debatt om Sylvi Listhaugs facbook-poster og behandlingen av fremmedkrigere, og de siste årenes debatt om terrortrusler, tydeliggjør dog den samme bjelken i øyet vi ikke evnet å se i 2011, nemlig det norske samfunnets tendens til total ansvarsfraskrivelse for sine borgere og den skade de påfører verden både hjemme og i utlandet.

Arbeider mot ekstremisme

Jeg er blant dem som overlevet Utøya-terroren. De siste årene har jeg jobbet mot ekstremisme verden rundt med organisasjoner som EU, OSCE og FN. Jeg er en av lederne for tidligere FN-generalsekretær Kofi Annans internasjonale arbeid for å bekjempe ekstremisme.

Dette innebærer arbeid med myndigheter verden rundt som alle arbeider for å bekjempe ekstremisme på hjemmebane. Få steder ser jeg den samme tendensen som jeg ser i Nord-Europa, tendensen til å stikke hodet i sanden og forsøke å dytte ansvaret over på andre.

I det siste kommer denne ansvarsfraskrivelsen til uttrykk i form av forslag om fratagelse av statsborgerskap.

Anders Behring Breivik

I Breivik-saken ble det tydelig gjennom sykeliggjøring, gjennom at folk snudde avisforsidene, forkortet navnet til ABB eller i det hele tatt nektet å uttale det. Breivik kunne umulig være en av oss, en del av det Norske.

I kjølvannet av de siste årenes terroraksjoner i Europa har ansvarsfraskrivelsen vært tydelig gjennom å klandre Islam og innvandring. Dette på tross av at de aller færreste muslimer i Europa blir terrorister.

Mange av dem som blir terrorister, har vokst opp eller bodd lenge her, mange terrorister viser manglende innsikt i religionen de påstår de følger, eller er, som Breivik, ikke muslimer.

Dette gjelder både de som gjennomfører aksjoner i Europa og de langt flere terroristene vi har eksportert til land som Syria og Irak.

På tide med selvkritikk

Det er på tide vi tar selvkritikk for dette. Det er på tide vi tar på alvor det faktum at vårt samfunn skaper terrorister. At vårt samfunn skaper grobunn for det hatet som driver terroren. Tendensene som skapte Breivik, og som gjør at vi produserer og eksporterer krigere til terrororganisasjoner i fjerne land.

Svaret er ikke så enkelt som å skyve ansvaret bort ved å frata noen statsborgerskapet. Vi må ta ansvar for at våre borgere begår ugjerninger i fjerne land. Våre statsborgere er vårt ansvar, de er produkter av vårt samfunn, og må straffeforfølges deretter.

I stedet forsøker justisministeren å skyve ansvaret for disse menneskene over på land og myndigheter som alt har mer enn nok å ta seg av, dersom de i det hele tatt fungerer.

Ansvarsfraskrivelse og splittelse

Denne saken handler om menneskesynet, ansvarsfraskrivelsen og splittelsen vår justisminister, vår regjering og vårt samfunn fremmer, og det handler om synet på ansvaret vi tar for våre borgere, og om ansvaret vi ønsker å ta for samfunnet vi har skapt.

Det er på tide vi innser alvoret, og at vi omsider, etter år med ansvarsfraskrivelse, tar en aktiv rolle i bekjempelsen av terror på hjemmebane. På Twitter: bjornih@