Det er alltid interessant å lese Kristin Clemets kommentarer. Men i sitt forsvar for økt søndagshandel i Aftenposten søndag 4. februar, legger hun så ensidig vekt på individets rett til å velge at premissene og konklusjonen blir feilaktig.

Clemet tar utgangspunkt i at en partileder har uttalt at på søndagen skal vi «kose oss». Hun gjør et poeng av at ikke alle liker det samme, og at det ikke er politikernes oppgave å bestemme hvordan og når vi skal kose oss. Selvsagt. Men dette er å forenkle problemstillingen. Det er ikke dette det dreier seg om.

Olav Urdahl

«Samfunnsrytme» som verdi

Å gjøre søndagen til en alminnelig handledag, er å gjøre noe med «samfunnsrytmen» — vekslingen mellom arbeid og hvile, hverdag og helg. Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag.

Å legge opp til at flere enn nødvendig skal arbeide på søndagen, og at handelen skal bli mest mulig som på hverdager, er å viske ut dette skillet. Og det er ikke et spørsmål bare om den enkeltes valg. Det er et spørsmål som vil påvirke hvordan samfunnet rundt oss fungerer. Dermed er det et fellesskapsspørsmål. Derfor er det et politisk spørsmål.

Det er ikke bare et spørsmål om verdien av individets valgfrihet. Det er spørsmål om å bevare en «samfunnsverdi».

Ideologiske forskjeller

Jeg tror at de ulike tilnærmingene til denne saken også illustrerer ideologiske forskjeller.

For Clemet, som liberalkonservativ, er vektleggingen av individets valgfrihet så sentral at det blir mangelfulle og ensidige premisser i denne saken, som overser fellesskapsverdier og behovet for politisk styring for å ivareta disse.

Som kristendemokrat er jeg opptatt av å ivareta balansen mellom verdien av individets valgfrihet og verdien av en sunn «samfunnsrytme». Clemet vil kanskje hevde at hun prinsipielt er enig i dette. Men i praksis havner hun i en ensidighet som forrykker denne balansen.

Søndagsåpent er ikke et folkekrav

Kristin Clemet opererer med noen statistiske tall hun åpenbart mener skulle tale for mer søndagshandel. Men felles for dem alle er at de utgjør mindretall i befolkningen. Andre undersøkelser viser også at det ikke er noe folkekrav å gjøre søndagen til en alminnelig handelsdag, heller tvert om. Clemet viser til en utvalgsrapport som fremmer enkelte liberaliseringsforslag for mer søndagshandel, og synes det er underlig at ikke stortingsflertallet vil vurdere disse før de fatter vedtak. Men det hører med til historien at dette utvalget ble nedsatt av den blåblå regjeringen etter at dens tidligere fremstøt for mer søndagshandel ikke nådde frem i Stortinget.

Når stortingsflertallet ikke er interessert i en liberalisering, men mener at dagens ordninger fungerer rimelig greit, er det selvsagt i sin fulle rett til å avskjære unødvendig arbeid med nye forslag. Regjeringen gjør klokt i å respektere dette, istedenfor å prøve seg på omkamper.