Bestiller du en taxi, kan du nå følge bilens posisjon på mobilen mens den nærmer seg huset. Føre, trafikk og distanse gir estimert ankomsttid. Du går ut på trappen fem sekunder før bilen kommer.

Trinnløs transport

Legg til effektiv bildeling (for eksempel Blablacar) og autonome trafikksystemer, så får du den trinnløse nye transportmodellen: Du hentes på døren, på et minutt, av en bil som tar deg dit du skal. Du er fremme sekunder før din avtale. Skal andre langs ruten samme vei, så plukker bilen dem opp uten tidsforsinkelse.

Bilene blir dessuten mer komfortable. Både Toyota og Hyundai jobber med å utforme de nye delingsbilene som skal bli like behagelige som toget i dag.

Hvem skal ta toget?

Som Dokk Holm påpeker i sin kritikk av Nasjonal transportplan (NTP) 16. desember, vil nettverkstrafikk gjøre at bilene kan kjøre tettere. Det blir rent, trygt, raskt og billig å ta bilen. Skal du til jobb i Oslo fra Fredrikstad, kan du velge tre transportetapper (bil-tog-bil,) eller kun én (bil.) Reisetiden vil være omtrent lik for strekninger under femten mil.

Hvem skal ta toget fra Hamar eller Moss til Oslo om femten år, når Intercity-triangelet er på plass? Det sannsynlige svaret: ingen.

Dersom noen fortsatt vil ta bilen til toget, for å kjøre bil igjen når toget kommer «frem», vil de smarte bilene altså ankomme avreisestasjonen samtidig. Det gir tidenes trafikkfortetting i byer hvor mange reiser til stasjonen med bil.

Likevel: i de mellomstore byene tviholder Dokk Holm på tanken om at stasjonen må være midt i smørøyet. Enten er han mindre fremtidsvisjonær enn han tror, eller så er han så fokusert på fremtiden at han ikke får med seg teknologien som finnes nå.

I Hamar skal Bane Nor fylle opp Hamarbukta med betong, bygge tog på toppen og ta fra Hamar kontakten med innsjøen.

Forslaget er selvsagt nedstemt av byens kommunestyre. Men for Bane Nor er tog viktigst, selv om vi snart kan komme til å slutte å bruke det (for distanser under 90 minutter.)

På et folkemøte i Hamar nylig, sa Dokk Holm: «Det er greit at dere er mest opptatt av å se på Mjøsa. Men det koster altså noe.» Både premisset og konklusjonen er feil: Hamarfolk elsker Mjøsa, og vil være nær den. Og det koster ingenting. Det som koster milliardene her, er å legge stasjonen i sentrum. I tillegg kan det snart være selve symbolet på gammelmodig planlegging.

Seba og fremtiden

Dokk Holm viser til Tony Seba, ekspert på disruptiv teknologi. Har Dokk Holm skjønt hva Seba sier?

Seba mener det vil være 80 % færre biler på motorveiene i 2030 på grunn av bildeling. Ingen forbrenningsmotorer, ingen førere, ingen privateide biler, nesten ingen parkerte biler. Det gir åpnere, renere byer (med mindre Dokk Holm skal tvinge alle til sentrum samtidig for å ta toget, da).

Buffer-pit-stops gjør forflytning i byene kjemperask. Større automatisering og kortere arbeidstid kan gjøre bysentrene til samlingssteder for opplevelsessentre, kafeer, helårsparker, urban farming, spesialbutikker og omsorgssentre.

Vi kommer nærmere hverandre. Vi kan utvikle små, underjordiske satellittstasjoner i bysentrene, som raskt kan bringe oss til hovedstasjonen noen kvartaler fra sentrum. Dermed kan vi oppleve trivsel og fellesskap i bysentrene, i stedet for eksos og stasjonsbygg av plast.

Ikke visjonært

Dette ser ikke Dokk Holm: Midt i sentrum skal det visst være kontorer og næringsliv i høye bygninger. Bare kontorer og næringsliv. Det er derfor han skal ha en stasjon der. Akkurat som da faren hans vokste opp. Blir du så opptatt av fremtiden at du blir blind på det som ligger rett foran deg, Erling?

Jeg forstår at det er morsommere å spå om fremtiden enn å observere, men i alle dine luftige visjoner brenner du selv av milliarder på infrastruktur som ingen vil ha, med fare for å rasere naturen. Det er ikke visjonært. Det er bare dumt.