Det er vel egentlig noe så enkelt som vanlig folkeskikk de mangler når de tror de kan opptre som en slags unntaksmennesker i en masse hverdagslige situasjoner.

Det skjer ofte når folk blir stresset: i trafikken og i butikken ikke minst. De som presser på bakfra på E16 og E134 selv om du kjører på fartsgrensen, de gjør alle de mer eller mindre risikable forbikjøringer de får til. Du skimter ofte en mannlig fører i 40-50-årene når han suser forbi. De har det travlere enn alle andre.

Det er omtrent de samme som dessverre bare må sette på nødblinklysene og sette bilen fra seg på fortauet noen minutter, mens de «bare» skal inn og hente noe på polet eller i golfbutikken. På Grønland i Oslo er sykkelfeltene å regne som en helt ordinær del av bilfeltene og trafikkulturen fra Mogadishu eller Islamabad.

De viktige

På flyplassen blir noen hver stresset og litt frekkere enn til vanlig, fordi det er så mye folk, lite plass og høyt tempo.

Men det er igjen mennene i 50-årene som forteller køen eller personalet hvor håpløst det er med køene og hvor talentløs betjeningen er til å «båårde», som de sier det. De gjør sitt private følelsesliv til en sak for alle rundt, og kunne ikke bry seg mindre.

Hvis det finnes en kø de mener de ikke burde stå i, eller står for langt bak i, strener de frem og legger det meste av overkroppen på innsjekkingsdisken. For de er Viktige Personer.

«Så tisser jeg på veggen»

Fagforeningsleder Bente Ørberg fortalte til NRK 11. februar om en episode fra et flyplasstoalett: «En kvinnelig renholder hadde sperret av området slik hun skal gjøre, for å rengjøre et herretoalettet. Da kom det en mann inn, dro ned buksa og sa: «Hvis ikke du flytter deg nå, tisser jeg på veggen».

De uhøflige og respektløse lar det ofte gå utover servicepersonale av alle typer – de er bånn i bøtta uansett, og er der for å bli skjelt ut av dem som «faktisk har betalt for dette».

Tobias Drevland Lund er nestleder i Rød Ungdom og har erfaring fra dagligvarebutikk. Han fortalte i Aftenposten 19. september 2016 at arrogansen han ser overrasker ham. «Det er nemlig en rådende oppfatning i høyere økonomiske samfunnslag at de som er ansatt i butikkbransjen, kun er det fordi de har droppet ut av skolen eller aldri har jobbet hardt nok.»

De frekke

Hvorfor får de frekke fortsette å ta seg til rette, hver eneste dag, fordi de «skal bare»? Blir det stadig flere av dem? Jeg vet ikke, jeg bare lurer.

Kan det være mangelen på folkeskikk fra sosiale medier som smitter over?

Muligens er det deler av samfunnstilliten på mikroplan, i det hverdagslige, små, som er i ferd med å svekkes. Kanskje er det en personlig egoisme og hensynsløshet som får blomstre. Kan det være mangelen på folkeskikk fra sosiale medier som smitter over?

Den enkle tanken

Jeg ser det samme i forsøplingen av offentlige steder.

De frekke kommer aldri så langt som til å tenke den tanke som er så enkel: «Hvordan ville det bli hvis mange flere enn jeg «bare skal»? Hvordan blir det da for oss alle – ja, også for meg selv?

Deres adferd kan ikke gjøres allmenngyldig. Men det mener de jo heller ikke at den skal. Det er bare de. Som bare skal.

På Twitter: @KnutOlavAmas