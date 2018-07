I dag skriv eg eit brev til deg som er ungdom i Stovner bydel. Eg skriv for å takke deg, for du har betydd svært mykje for meg, som menneske og som lærar.

Takk for at du er så høfleg

Takk for at du kvar dag helsar blidt «Hei, Sigrid» medan du ser meg fast i auga.

Takk for at du så ofte held døra oppe for meg når eg ber armane lange av bøker, PC-ar og utstyr.

Takk for at du er så høfleg når du ber meg hjelpe deg med arbeidsoppgåvene dine.

Takk for at du viser meg tillit og opnar deg for meg slik at eg får vite korleis du har det.

Takk for at eg i samspel med foreldra dine kan bidra til at du tek gode val for deg sjølv.

Takk for at du aksepterer å bli irettesett slik at du ikkje forstyrrar deg sjølv eller andre i læringssituasjonen.

Takk for at du så ofte let deg engasjere i undervisninga mi, sjølv dei dagane eg ikkje har hatt mogelegheit til førebu eit kreativt opplegg.

Takk for at du gir meg tilbakemelding på undervisninga mi slik at me kan ha ein konstruktiv samtale om korleis me bør arbeide.

Takk for at du gir meg lyst til å utvikle meg slik at eg kan strekkje meg etter å tilby deg stadig betre undervisning. Slik utviklar du meg.

Takk for at du lyttar interessert når eg renn over av entusiasme for litteratur eller historie. Du følgjer ofte opp med gode spørsmål.

Tolkar i lys av eigne erfaringar

Takk for dei spennande synspunkta dine på klassikaren Synnøve Solbakken. Du har kome med nye perspektiv på denne forteljinga, for du kunne tolke henne i lys av eigne erfaringar knytt til forventningar frå foreldre, religiøs oppfostring og arrangerte ekteskap.

Takk for dei livlege diskusjonane der me har samanlikna kjønnsrollemønsteret i Et dukkehjem med det moderne eventyret Skylappjenta av Iram Haq og novella Språk av Dag Solstad. Eg håpar og trur at me saman har gjort litteratur relevant for deg, men også at me har fått sett fokus på aktuelle problemstillingar.

Takk for at eg gjennom deg utvidar ordforrådet mitt og får kjennskap til ei multietnolekt som gjer meg i stand til å forstå både samtalen til tilfeldige ungdomsgjengar i bybiletet og karakteren Jamal i Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar.

Ynskjer å ta vare på verdiane våre

Takk for at eg har fått oppleve at dei beste klemmane kjem frå takknemlege mødrer som ikkje er så stødige i norsk, men som brenn for at borna deira skal få seg ei utdanning.

Takk for at eg få lese tekstane dine der du fortel kor utfordrande det kan vera å vekse opp med føtene planta i ulike kulturar. Når du levande skildrar forventingar frå foreldre som bryt med dine oppfatningar og håp for framtida, har du rørt ved hjarta mitt og fått tårene til å renne.

Takk for at du har gjort meg fargeblind. Eg legg ikkje lenger så stor merk på kva farge huda di har, og eg tenkjer ikkje så nøye over kor du eller foreldra dine «eigentleg» er frå. For meg er me alle norske, sjølv om me har ulike bakgrunnar.

Takk for at du gir meg tru på ungdom, for gjennom å lese dine refleksjonar om utfordringar i samfunnet, ser eg at du ynskjer å ta vare på verdiane våre.

Takk! Eg ynskjer deg alt godt. Beste helsing læraren din.