Legg begrepet «jomfru» dødt - jomfruhinnen finnes ikke! | Ane Breivik

Mandag 20. november kunngjorde Store Norske Leksikon at ordet «jomfruhinne» skal erstattes med skjedekrans. Forestillingen om en fysisk jomfrudom, en smertefull og blødende hindring som må brytes, er både feilaktig samt skadelig. Det er på tide at vi reviderer hvordan vi snakker om sex.

Sett bort fra det faktum at «jomfruhinnen» faktisk ikke finnes – skjedekransen er faktisk bare elastiske folder av slimete vev som delvis dekker vaginalåpningen og kan revne hvis den strekkes, ikke et bevis på «jomfrudom» – fører måten vi ofte omtaler temaet til et usunt og samfunnspålagt syn på seksualitet.

Et mørkerødt laken

Det skulle gjøre vondt, og det skulle blø. Jeg, og utallige andre jenter, har vokst opp med en forestilling om at den første gangen, og sex i seg selv, ikke skulle skje på våre premisser. Konseptet om en fysisk jomfrudom som ble borte ved penetrering og farget lakenet mørkerødt, preget mye av mitt syn på seksuell erfaring i tenårene.

Å ikke forstå hvordan skjedekransen fungerer, skaper forventninger om sex og smerte som ikke er forankret i virkeligheten. Det hindrer forståelse av hva som faktisk skjer med kroppen under sex og er spesielt problematisk når det opptrer som en indikator på «renhet».

RFSU

I boken The Scarlet Letter av Nathaniel Hawthorne må Hester Prynne ikle seg en skarlagensrød bokstav, «A», som straff for sin utuktighet. Det blodige lakenet som vi lærte at ville medfølge et eventuelt første samleie, var en skarlagensrød «A», på sett og vis. Synd, skyld og skam. Som Eva kom vi omsider til å bite i det forbudte eplet, og fra da av ville alt bli annerledes. Vår seksualitet var rammet inn av en jomfrudom som vi hadde et ansvar for å beskytte mot å briste.

Begrepet «jomfrudom» holder ikke mål

Jeg, og utallige andre jenter, har vokst opp med en forestilling om at vi ble født med en jomfrudom som resten av samfunnet har definisjonsmakt på. I realiteten finnes det ingen medisinsk definisjon for jomfrudom, ettersom det ikke eksisterer noen magisk jomfruhinne.

Slik presenterte Aftenposten nyheten da Volvat sluttet å selge jomfruhinner

I ordboken defineres en jomfru som «en kvinne som ikke har hatt samleie», og dette samleiet er antageligvis penetrativt og utelukker derav mange seksuelle handlinger. Mennesker gjør sex forskjellig. Definisjonen vi i dag bruker om «jomfrudom» holder ikke mål.

Dypt stigmatiserende

Begrepet jomfrudom forteller lite om seksuell erfaring og er dypt stigmatiserende. Det er jenter som mister dette idealet, i rammer en ikke har hatt makt til å sette selv. Det er menn som tar idealet fra kvinner, og verdisystemet gjenspeiles av språket vi betegner det hele med. Det er voldelig. Det er brutalt. Det hindrer mennesker å ta eierskap over sin egen kropp.

Konstruksjoner rundt seksuell erfaring burde heller settes av individet i henhold til egne verdier og verdenssyn. Bare ved å kvitte oss med forestillingen om «jomfrudommen» kan vi gi unge mennesker tilstrekkelig frihet til å utforske sin egen seksualitet og uttrykke den i et sunt miljø. Første samleie er en opplevelse, ikke en realitetsendring slik jomfrumyten tilsier. Det er på tide å legge begrepet «jomfru» dødt.

