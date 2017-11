Til alle som drømmer om å leve frie liv | Khamshajiny Gunaratnam

Da jeg var 17 år, fant jeg ut at mange norsk-tamilske jenter forsøkte å ta sitt eget liv. Presset om å prestere i begge kulturer ble for vanskelig å leve med.

Da jeg var 18 år, tok nesten alle tamilske venninner avstand fra meg. Foreldrene tålte ikke at kokosnøtten, brun utenpå og hvit inni, prakket norsk (u)kultur på deres barn.

Da jeg var 19, ble jeg valgt inn i Oslos bystyre. For mange er jeg fortsatt en kokosnøtt, men i kraft av å være varaordfører ses jeg ikke lenger på som en som truer deres barns identitet.

Jan Tomas Espedal

En av vår tids store frihetskamper

På grunn av gode venner og støttende folk rundt meg har jeg fått styrken til å stå for det jeg mener.

Jeg har forstått at det er mulig å leve et liv der du ikke er delt i to. Et liv hvor du tar dine egne valg og har dine egne verdier. Et liv der du tar din egen kultur og fortid med deg, men har en åpen fremtid foran deg.

Jeg vet at det er andre som vil være med meg på denne reisen. Til deg som føler du står i spagat mellom to kulturer. Til deg med masken. Du som ikke kan stå frem med navn. Du som vil ut av kaoset og presset. Hver eneste dag møter jeg dere som lever doble og triple liv.

Dette er en av vår tids store frihetskamper. Det sosiale og kulturelle presset som norske gutter og jenter fra det flerkulturelle miljøet møter når de skal velge hvordan de vil leve sine liv. Vi skal ta ansvar for å gi enkeltmennesker frihet og makt til å ta regien i sitt eget liv.

Vi trenger en dugnad

Sosialdemokrater har aldri vært redde for å bruke sterke virkemidler for å fremme den enkeltes frihet. Vi regulerer arbeidslivet, innfører kvotering og bygger et apparat som griper inn i familier når det er til barnets beste. Nå trenger vi effektive virkemidler for å frigjøre mennesker fra undertrykkende relasjoner.

Vi har flere virkemidler allerede. Problemet er at kompetansen ikke alltid har fulgt endringene i befolkningen og tilgjengeligheten til institusjonene ikke alltid er så god som den bør være. Skolehelsetjenesten skal være der når eleven trenger den, barnevernet skal forstå ulike kulturer og politiet skal rykke ut når trusselen er reell. Vi trenger støtteapparatet som gjør deg i stand til å ta din egen kamp.

I debatten om moralpolitiet og negativ sosial kontroll føler jeg det er mange som forventer at politikerne skal komme med magiske formler på hvordan dette skal forebygges og bekjempes. Samtidig har debatten en tendens til å bli redusert til tvangsekteskap, omskjæring og hodeplagg.

Tvang, overgrep og påbud av ulike religiøse plagg er alvorlig, og vi skal ikke kimse av det. Mange ganger er det en politisak. Men oftere er det en politisk sak. Når jeg spør jenter og gutter som lever under moralpolitiets press, så er det ikke den ene store saken eller den ene store forbudsparagrafen de er ute etter. Nei. Vi trenger en dugnad.

Frihet gjennom myndiggjøring

Jeg har vært der. Jeg har lekt med tanken på å forlate familien. Kutte kontakten fordi kultur- og generasjonskløft på samme tid ble for mye. Presset fra miljøet rundt familien var altfor stort. Hvem man snakker med, hva man har på seg og spørsmål som «Hvorfor er du ikke gift ennå? Hva er galt med deg?» var forferdelig å forholde seg til.

Min frihet kom ikke av ett stort oppgjør gjennom barnevernet eller konfliktrådet, men gjennom myndiggjøring

Min frihet kom ikke av ett stort oppgjør gjennom barnevernet eller konfliktrådet, men gjennom myndiggjøring. Gjennom deltagelse på ulike fellesskapsarenaer og bevisstgjøring av mine rettigheter. Det gjorde meg i stand til å ta min egen kamp gjennom dialog, noen oppgjør, og få et resultat som også gjorde mine foreldre i stand til å svare for og forsvare seg selv.

Sistnevnte er noe mange glemmer. I kampen for å «frigjøre» de unge har vi glemt det enorme presset våre foreldre blir utsatt for av storfamilien, miljøet og diasporaen.

I dag er jeg 29 år, det samme som mamma var da hun kom til Norge. Vi må forstå hvor vanskelig det er å ta store valg på tvers av kulturer og forstå at det kan være frustrerende. Vise omsorg og tålmodighet de gangene det trengs. Heie på og være stolte av de tusenvis av unike og uerstattelige barn og unge med flerkulturell bakgrunn vi er så heldige å kjenne.

Ja, jeg er en kokosnøtt. Og jeg vil ta denne frihetskampen med deg.

På Twitter: @apkamzy

