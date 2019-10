Voldshelgen i Oslo har fått mye oppmerksomhet. Det er viktig at alle forstår at dette handler om svært få mennesker i forhold til hvor mange som bor og trives i Oslo.

Det er noen få mennesker, som sannsynligvis ikke har hatt det så greit i oppveksten. Det er mennesker som har fått sin psykiske helse utfordret av for eksempel omsorgssvikt, traumer, språkutfordringer, identitetsforvirring i kulturforskjeller og fattigdom. De trenger hjelp til å få det bedre. Som i alt annet er alle etnisiteter representert.

Hvis vi nå tror at dette er stilen blant ungdom, er jeg glad for at jeg ikke er ungdom i 2019.

Fikk kjeft

Politiet har fått enormt med midler for å forebygge. Dessverre er ikke jeg særlig imponert over arbeidet deres.

Selv var jeg vitne til at barn ble truet av litt eldre barn. De ville ha en sparkesykkel og en caps.

Ett barn ringte til politiet. Han var redd.

Jeg ville gjerne hjelpe dem ettersom jeg kom forbi akkurat da. Gutten hadde fått beskjed, på en ganske streng måte, om å ringe et annet nummer. Det nummeret husket ikke gutten.

Jeg ringte og sa at jeg hadde sett hvor guttene løp. Jeg fikk samme beskjed om å ringe et annet nummer. Det gjorde jeg. Deretter så jeg guttene et annet sted og ringte og sa fra om det - og at jeg synes det var rart at to politibiler sto stille på torget når de burde finne barna og kontakte foresatte.

Da fikk jeg kjeft og beskjed om ikke å ringe igjen, for politiet kunne uansett ikke «røre» så ung ungdom.

Jeg stiller spørsmål ved intensjonen med «forebyggende» arbeid fra politiets side. Hvis de ikke kan finne bedre dialog enn å «røre» dem, mangler de kompetanse.

Det understreker behovet for tidlig innsats. Der vi kan sørge for at bakgrunnen til fremtidens ungdom er bedre fordi de har fått hjelp og muligheter tidlig nok. Der de som jobber, har interesse, kunnskap og respekt for de utfordringer forskjellene og forskjellenes konsekvenser er for noen. Det er sammensatt for dem det gjelder.

De trenger riktig hjelp

Det er nok ikke denne hverdagen disse ungdommene hadde ønsket seg. Det er ikke sikkert at de sover så godt om natten. De trenger riktig hjelp. Det bør være mulig å gi riktig hjelp til barna som «prøver ut» å rane andre barn.

De er ikke mange. De er bare aktive, og det er noen få på flere steder, både fra øst, vest, nord og sør.

Det er viktig å ha ressurser i politiet til å håndtere konsekvensene. Men ikke uten å se på årsaken bak. Dette bedres ved tidlig innsats i blant annet barnehage og skoler, med mer kompetanse om barns psykiske helse.