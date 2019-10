Det er på tide å ta debatten om masseturismen et langt steg videre. Konklusjonen bør være tydelig for de fleste: Masseturismen må stanses. Nå.

Debatten har rast i flere år. Cruisegigantene som seiler til Norge har hatt alle muligheter til å skjerpe seg. Til faktisk å ta ansvar. Til å levere lokal verdiskaping og bærekraft.

Men til nå har ikke de internasjonale cruisegigantene gjort det. Cruisenæringens mektige lobbyorganisasjon CLIA har i tillegg gjort det klart at det heller ikke vil skje. Til Aftenposten sier de at «cruiseskipene er viktigere for Geiranger enn Geiranger er for cruiseskipene».

Håpløs holdning

Man skulle tro de store cruiserederiene mener norske fjorder er til kun for dem, i hvert fall ikke lokalbefolkningen. Det er en helt håpløs holdning til norske lokalsamfunn. De er vertskap for hundretusenvis av turister hvert år, og sitter igjen med smuler.

Dette er blitt cruisenæringens viktigste våpen: En frykt for at det å begrense antallet turister vil koste for mye.

Den gode nyheten er at det ikke er noe å frykte. Bærekraftig turisme er trenden. Kvalitetsturismen er i vekst. Og den skaper verdier. Ekspedisjonscruisene skiller seg fra tradisjonelle cruise ved å ha mindre skip og et langt større fokus på destinasjonene, dyreliv, natur og bærekraft.

Ekspedisjonscruise gir mer igjen

Det uavhengige analysebyrået Epinion publiserte nylig en rapport for AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) som viser de store forskjellene i verdiskaping fra ulike former for cruiseturisme på Svalbard.

Tallene er ikke til å misforstå:

For hver vanlige cruiseturist på Svalbard legges det igjen 810 kroner.

For hver ekspedisjonscruiseturist legges det igjen 4235 kroner.

Det er over fem ganger så høy verdiskapning.

Forskjellen i størrelsen på lokale innkjøp fra cruiseoperatørene er enda mer slående: Ekspedisjonscruiseoperatørene handler ti ganger så mye lokalt pr. passasjer.

I Geiranger, som cruisegigantenes lobbyister kaller en «døende landsby», ble det presset inn 360.000 cruisepassasjerer i løpet av en kort sesong i 2018. Hadde det vært utelukkende kvalitetsturister, ville altså 72.000 passasjerer stått for samme verdiskapning som disse 360.000. Med helårsaktivitet ville presset blitt enda mindre, verdiskapingen enda større og de lokale arbeidsplassene enda flere.

Norskekysten fortjener kvalitet

Dette er selvsagt ikke helt identiske og sammenlignbare størrelser, men tallene illustrerer at lokalmiljøene kan forvente og forlange så mye mer. De trenger ikke å ta til takke med verstinger. Norskekysten er verdens vakreste og råeste destinasjon. Den fortjener kvalitet, ikke kvantitet.

Det er slik vi hindrer døende lokalsamfunn – ikke ved å presse inn flest mulig turister og gjestearbeidere hver sommer.

Samtidig har næringen i sommer gjemt seg bak «krav» om at politikerne skal ta grep og ansvar. Og myndighetene kan gjøre mer. Men norske politikere lokalt og nasjonalt har faktisk gjort mye, mer enn i de fleste andre land, for å bremse cruisegigantene. Cruisenæringen selv har knapt løftet en finger.

Slutte med tungolje

Hvis de virkelig mener at norske reguleringer er for slappe, er det enkelt å endre egen praksis. Senest i Dagsnytt Atten 20. september snakket verdens største cruiserederi Carnival Cruises om «nullutslipp og revolusjonerende teknologi».

Det er viktig, og vi i Hurtigruten satser milliarder på en utslippsfri fremtid. Men cruisegigantene kan ta et enkelt første skritt allerede i dag: Slutte å bruke tungolje. De seiler i norske verdensarvfjorder med det skitneste, billigste og mest forurensende drivstoffet som finnes på tankene.

Hurtigruten kuttet all bruk av tungolje for over ti år siden. Det koster oss 125 millioner kroner pr. år bare på norskekysten. Men vi gjør det likevel, fordi alternativet er langt verre: Forurensning og risiko for store ødeleggelser ved et utslipp. Når cruisegigantene ikke tar seg råd til det, er det vanskelig å tro på løftene deres om å satse på ny teknologi.

Politikerne må våge å kreve

Neste sommer vil over en tredjedel av verdens 300 cruiseskip seile langs norskekysten. Det hadde de ikke gjort om ikke Norge var en pengemaskin for dem. Uansett hvor mye de prøver å skape et skremmebilde, er virkeligheten stikk motsatt av det cruisegigantene hevder: Geiranger og resten av norskekysten er mye viktigere for cruiseskipene enn cruiseskipene er for Geiranger.

Den tryggheten bør partiene som nå sitter og forhandler om makten i norske byer og kystsamfunn, ta med seg i de nye politiske plattformene og tydeliggjøre at de ikke vil ha en dråpe tungolje på skipene de er vertskap for. De bør også våge å kreve at det legges igjen verdier lokalt. De kan enkelt begynne med å si nei til forurensende megaskip med flere tusen mennesker om bord.

Det er bare å se på tallene: Mindre skip gir høyere lokal avkastning, med langt mindre slitasje.

Cruisegigantene må slutte å kun kreve fra lokalsamfunn og myndigheter. De må begynne å vise at de mener alvor, slutte å skylde på alle andre og erkjenne at endringene må starte ett, og bare ett, sted: Hos dem selv.

