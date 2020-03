Jeg er italiener og har bodd i Oslo i sju år.

Mange italienere i utlandet bestemte seg for å vende hjem til Italia da viruset brøt ut i landene der de bodde. Jeg ble værende i Oslo.

Å reise er en av de aktivitetene som kan øke spredningen av viruset. Så jeg ble værende i Oslo mens familien min slåss mot viruset i Italia.

Jeg følger skremt med på nyhetene fra Italia. Nå har jeg begynt å bli redd for at jeg skal bli syk mens jeg er i Oslo.

Hvor risikabelt det kan være

På grunnlag av nyhetene som kommer fra Italia, vil jeg oppfordre den norske regjeringen til å innføre mye mer drastiske tiltak for å forhindre spredningen av koronaviruset. Folk i Oslo ser ikke ut til å ha forstått hvor risikabelt det kan være å rusle rundt og å møte venner i denne perioden.

Det er ikke nok å stenge skoler hvis barna fortsetter å møte vennene sine i parken. Det er ikke nok å arbeide hjemmefra hvis man organiserer middager med venner hjemme.

I Italia er det fastslått at koronaviruset også spres via de symptomfrie, altså de som ikke viser noen symptomer, men er bærere av viruset og derfor smittefarlige. I Italia blir det sett på som helt nødvendig å ha på seg maske når man treffer andre. I Norge er det ingen som har på masker ute på gaten, og det er ingen masker å få tak i på apotekene. Jeg har sett etter masker å beskytte meg med siden februar, men de var utsolgt allerede da.

Jeg har også merket meg at det er blitt nærmest umulig å få kjøpt håndsprit. Butikker er fortsatt åpne og tiltrekker seg uheldigvis et stort antall kunder siden de gir uvanlige rabatter på opp til 70 prosent.

Det er ikke nok å holde seg på én meters avstand.

Vidar Ruud

Alle bør bruke maske, også de som arbeider i apoteker og i butikker, fordi viruset sprer seg også fra smittede som ikke har symptomer. Det er viktig å forklare at viruset også kan påvirke unge mennesker kraftig.

Norge må handle raskt hvis landet skal unngå den tragedien som nå skjer i Italia. Norge må sette inn de tiltakene som er gjort i Italia, for eksempel desinfisere utbruddsstedene der viruset har utviklet seg og likeså på gater, skoler, offentlige plasser, tog og T-bane.

Det som er nødvendig nå

Jeg håper det norske helsesystemet er i kontakt med italienske leger som utprøver forskjellige medisiner, særlig en medisin som spesielt skal behandle viruset, og en annen som spesielt skal behandle lungebetennelse.

Det er nå helt nødvendig med systematisk koordinering mellom helsemyndigheter og land for å unngå å tape tid og for å hindre viruset i å spre seg og slik unngå at tallet på ofre stiger.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum