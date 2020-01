Nei, det er ikke vanlig at 14-åringer har skiutstyr til 40.000 kroner. Eller at 12-åringer har åtte par ski.

En overdrivelse blir ikke en sannhet selv om den gjentas mange ganger.

Hjelper ikke sporten

Kjære skitopper: Dere hjelper ikke langrennssporten ved å klage over hvor dyrt det er blitt.

I Aftenposten går flere landslagsutøvere, trenere og langrennstopper ut og er bekymret over pengebruken og profesjonalisering i norsk langrenn på barne- og ungdomsnivå.

Jeg vet ikke hvilke miljøer disse vanker i til daglig, men jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i det bildet som tegnes av utstyrshysteriet i langrennssporten. Det er på ingen måte sant, det som NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sa på TV her om dagen, at «for en 12-åring kan det være snakk om åtte par» ski for å henge med.

Stemmer ikke

Alle fritidsaktiviteter koster penger. Dessverre finnes det knapt noen tilbud med en så lav inngangspris at de fattigste barna i Norge kan være med på det. Men at langrenn er så dyrt at kun et fåtall har råd til å være med – det stemmer rett og slett ikke.

Min yngste sønn går nå i 16-årsklassen. Han to par konkurranseski, ett i klassisk og ett i skøyting. I tillegg har han tilgang til en haug med velbrukte ski til trening som familien har anskaffet seg over en periode på 25 år. Skistøvlene hans er flere år gamle, rulleskiene er arvet fra storebror.

Jeg vil anslå at jeg bruker mellom 5000 og 10.000 kroner i året på å kjøpe skiutstyr og smøring. Dette utstyret er for vår familie en investering i hverdagsglede og fysisk aktivitet.

Det som avgjør plasseringen

De aller fleste «langrennsfamilier» har helt gjennomsnittlige inntekter og har ikke mulighet til å bruke enorme summer på ungenes fritidsaktiviteter. Jeg har heller aldri møtt noen utstyrshysteriske foreldre i de miljøene jeg vanker. At noen har flere par ski enn de andre, er ikke det som avgjør plasseringen på resultatlisten.

For barn og unge som går skirenn på 2, 3 eller 5 kilometer, utgjør forskjell på utstyret i beste fall noen få sekunder. Skiteknikk, kroppslig utviklingsnivå og mental styrke (les: konkurranseinstinkt og vilje til å ha det vondt) kan utgjøre mange minutter.

I min klubb, Rustad IL, har vi én utøver på juniorlandslaget, Iver Tildheim Andersen, som er flere ganger junior norgesmester og i fjor fikk bronse i junior-VM.

Iver startet med langrenn som 11-åring, og da han som 17-åring vant junior-NM første gang, hadde han fortsatt bare ett par ski i hver stilart.

Med andre ord er det fullt mulig å henge med også i dag uten å ha mange par ski fra ung alder.

Føler seg annenrangs

Det som er synd, er at det nå sitter tusenvis av flotte jenter og gutter rundt omkring i Norge og føler seg som annenrangs skiløpere – fordi de «bare» har ett par ski i hver stilart. Alle andre har jo skiboden full av dyrt utstyr! Siden det står i avisen, må det jo være sant!