Med klima- og miljøminister Ola Elvestuen i spissen for en gjeng naturidealister vedtok de sist uke på Vangen skistue å verne Østmarka.

Er det så lurt? Og hvorfor var ingen med motforestillinger invitert?

Skogen lever

Undertegnede er en gammel Østmarka-traver som kjenner denne skogen bedre enn de fleste og som virkelig er glad i vår nærmark.

Jeg er den første til å være enig i at Østmarka er så spesiell og flott at det bør diskuteres hva som er det beste for Marka i fremtiden, men jeg nøler sterkt med å mene at varig vern er løsningen.

Har dere naturvernere glemt at skogen lever? Mener dere at hvis den får stå i fred som den er nå, så vil den fortsette å være akkurat slik? Det vil den ikke.

Trær blir gamle og dør. Nye trær vokser opp. Disse vil også dø. Etter hvert faller de ned, og trær blir til slutt liggende på kryss og tvers overalt, slik at skogen etter hvert blir ufremkommelig, bortsett fra på ryddede stier. Dette skjer ikke i min tid, men mine barnebarn vil møte en Østmarka som vil være svært forskjellig fra slik den er nå.

Olav Olsen

Allerede nå kan jeg vise til områder i Østmarka hvor det er nær sagt umulig å ta seg frem. Vil vi at hele Østmarka skal bli slik? Jeg har vært i Femundsmarka, deler av den ble vernet for mange år siden, og sett hvordan det kan bli i Østmarka. Rett og slett ufremkommelig.

Pleiet på fin måte

Hvorfor er nettopp Østmarka så fin som den er? Det skyldes vel den spesielle biotopen og ikke minst at ansvarsbevisste skogeiere har pleiet skogen på en fin og kunnskapsrik måte i flere hundre år. Det ser vi resultatet av i dag.

Nå ser det ut som vi ikke skal få lov til å pleie skogen lenger. Den skal pleie seg selv til glede for mark, biller, fugler og insekter, men etter min oppfatning ikke for mennesker.

Det som er synd, er at folk med motforestillinger ikke kommer til orde. Mediene klapper i hendene. Alt med naturvern er fint.

Elvestuen og co. ønsker å verne så mye av Østmarka som mulig. Heldigvis er et par av kommunene på østsiden av Marka nølende med å følge Oslo kommune i dette. Jeg håper de fortsetter å være det.

Verne mindre områder?

Så, hva kan vi gjøre istedenfor fullt vern? Kan vi ikke bare verne mindre områder der det ligger til rette for det? Kan vi ikke la kommunene og skogeierne få fortsette å pleie skogen, slik det er gjort i mange hundre år?

Da kan vi få beholde den Østmarka vi har i dag, åpen for alle, og gå turer uten å måtte krype og krabbe over og under falne trær.

Har dere glemt at skogen lever?