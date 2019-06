NOAHs kampanje for offentlig tilgjengelige filmopptak i slakterier og slaktebiler har nå fått ca. 20.000 signaturer. Mange reagerer på at dyr dør på samlebånd uten at vi får vite hvordan dette oppleves for dem. Aftenpostens Joacim Lund, mener derimot at det å vise frem innsiden av kjøttindustrien på denne måten er både «dumt og ulovlig».

Kameraovervåking som verktøy for tilsynsmyndigheten er på ingen måte «ulovlig» – tvert imot er det innført i blant annet Frankrike og England. Nå har regjeringen meldt at de vil innføre dette i Norge. Lund ser ut til å tro at slakteriene – der dyr daglig tvinges frem mot døden på samlebånd – ikke er risikopunkter for lidelse. Han mener også det er «lyst» der, altså nok innsyn.

Kjersti Flugstad Eriksen

Ingen hører skrikene på slakteriene

Tatt i betraktning at alt norsk offentlighet har fått se fra slakterier i nyere tid er noen sekunders undercoverfilm, faller det på egen urimelighet. Lund er opptatt av at ingen hører skrikene på gårdene – men ingen hører skrikene på slakteriene heller.

NOAH skulle gjerne foreslått kameraer på produksjonsanleggene også – men der er det helt andre juridiske hindringer.

Ingen «grov personvernkrenkelse»

Det er innsynet fra offentligheten Lund har mest trøbbel med. Det er merkelig at Lund konkluderer med at NOAH ønsker å bryte personvernlovgiving. Vi har aldri uttalt at vi ønsker nærbilder av slakteriarbeidere. Vi har sagt at folk har rett til å få se hva som skjer med dyrene.

Det kan neppe være «grov personvernkrenkelse» at opptak fra for eksempel CO2-gassgraven for griser er offentlig tilgjengelige.

Det er et teknisk spørsmål, som lar seg løse, å ivareta personvern samtidig som film av hva dyrene må igjennom for å bli til kjøtt, gjøres tilgjengelige for offentligheten. Allerede i dag er Mattilsynets film og bilder fra tilsynskampanjer, informasjon man kan få innsyn i.

Ikke «trist for dyrene»

Mange vil nok mene at det er mer «ekstremt» at vi tillater det som skjer med dyrene på slakteriene, enn å mene at offentligheten har rett til å se det.

Det er kanskje «dumt» å gi den type innsyn hvis man vil at kjøttsalget skal opprettholdes – men det er på ingen måte «trist for dyrene» at folk får vite hva som skjer med dem.

