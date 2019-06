For oss handler det ikke om hvilket som helst hjerte. Det var ditt hjerte, hjertet ditt som slo for alle du likte og ett slag eller to ekstra for dem du elsket og noen ganger hamret veldig hardt når du var sint eller redd.

Hjertet ditt var et godt og snilt hjerte, men det var også ett sunt og sterkt hjerte. Det hadde tross alt bare levd i 12 år.

Privat

Den forferdelige dagen du døde, så var det kun fornuft som gjorde at vi på dine vegne besluttet å gi bort ditt hjerte og «litt til». I sjokktilstand var det bare fornuft, ingen motforestillinger eller følelser. Beslutningen var ikke vanskelig å ta, fordi det var det eneste fornuftige å gjøre akkurat da. Motforestillingene kom aldri, fordi vi var allerede organdonatorer selv, men følelsene kom etter hvert.

Andre har fått et bedre liv

Først kom følelsen av at vi hadde tatt en riktig beslutning, som var viktig for oss. Deretter kom følelsen av at selv om at vi ikke kunne redde deg med førstehjelp, var ikke førstehjelpen unødvendig eller bortkastet. Vi klarte nemlig å redde ditt hjerte og «litt til».

Vi ble dernest overveldet av at ditt hjerte og «litt til» kunne hjelpe så mange i virkelig nød. At andre har fått ett bedre liv, eller så brutalt at en person faktisk har fått livet i gave. Det er jo helt fantastisk.

En del av deg lever videre

Det er jo faktisk helt fantastisk at en liten/stor del av deg lever videre i et annet menneske. For oss føles det viktig at vi vet at hjertet ditt og «litt til» er der ute et sted.

Du vår solstråle lever «litt» videre gjennom andre mennesker og uansett lever du videre i våre hjerter for alltid, eller for å si det på en annen måte, så lever du videre i våre hjerter så lenge vi lever. Når vi dør, er det kanskje noen som kan bruke våre hjerter og «litt til».

Nina (Mamma'n til Mia)

Faktainformasjon:

Mia ble bare 12 år gammel. Mor og brødrene utførte førstehjelp. Mias liv kunne ikke reddes, men Mias organer hjalp syv personer den dagen hun døde. Følgende organer kunne benyttes; Hjertet, og ikke for å undervurdere «litt til», som er lunger, nyrer, lever, bukspyttkjertel og hornhinner.

Vårt råd og inderlige oppfordring er: Lær førstehjelp, ta stilling til organdonasjon selv om det er ubehagelig og selv om det ikke er sykdom eller fare for liv i familien.

Du kan faktisk gjøre noe så fantastisk som å gi et annet menneske muligheten til å leve eller til å få et friskere og mer innholdsrikt liv.

Les også hva Mias mamma, Nina Angelina Næss, skrev i fjor, tre år etter at Mia valgte å ta sitt eget liv: Da Mia døde, frøs jeg til is. Nå tiner jeg i kantene

Her kan du lese flere saker om organdonasjon: