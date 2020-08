Munnbind til det rike folket | Ronja Vinneng

Vi må kjøpe ny skolesekk, munnbindene får vente.

Prisen på munnbind har flere steder syvdoblet seg. Det kan dermed koste 500 kroner i måneden for en enkeltperson. NTB scanpix

Ronja Vinneng Oslo

7. aug. 2020 10:03 Sist oppdatert 10 minutter siden

Etterspørselen etter munnbind er høy. Jeg gikk selv til nærmeste apotek og fikk beskjed om at det var utsolgt.

FHI og myndighetene understreker at bruk av munnbind vil være som et supplement til smittevernreglene. Det må vi alle huske på. Vi skal fortsatt holde avstand og vaske hendene. Vi skal holde oss hjemme ved sykdom. Vi skal teste oss hvis vi har symptomer.

Spørsmålet nå er om vi alle kan få lov til å bruke munnbind. Vil vi ha råd?

Syvdoblet pris

Med den økte etterspørselen har dessverre prisene på munnbindspakkene økt betraktelig. Prisen på en pakke med 50 bunnbind har mer enn syvdoblet seg, viser NRKs oversikt. Syvdoblet seg!

Ronja Vinneng. Privat

Boots apotek: Før: 100 kroner. Nå: 790 kroner.

123.aptek.no: Før: 164–165 kroner. Nå: 790 kroner

Famasiet: Før: 79 kroner. Nå: 699 kroner.

Se Aftenpostens video: Slik bruker du munnbind

Munnbindene det er snakk om, er til engangsbruk. Det vil si at munnbindene må skiftes flere ganger om dagen hvis du skal bruke dem rett. Dette blir dyrt.

Ødelegge trangt budsjett

Hvordan blir det for foreldre med flere barn i huset? Hvordan blir det for alenemoren og alenefaren? Hvordan blir det for uføre eller folk på arbeidsavklaring? Enda en utgift som kan ødelegge det allerede trange budsjettet. Munnbind til det rike folket! Mange av oss vil ikke ha råd til dette. Hva med studenten som lever på studielån?

Er det nok munnbind til oss alle dersom det blir anbefalt?

Med et forbruk på ett munnbind pr. dag (noe som ikke vil være å følge regelen for riktig bruk) kan det nå koste 500 kroner pr. måned for én person. Skal vi kjøpe månedskort eller munnbind? Vi må kjøpe ny skolesekk, munnbindene får vente.

Vi har et tydelig klasseskille her i landet, men jeg er redd at det vil bli enda tydeligere nå. Vi som kan følge smittevernrådene, og vi som ikke har råd til det. Munnbind må være tilgjengelig for alle uavhengig av hvordan det står til med økonomien.

