Oversettelsens natur

Erlend Loe avsluttet nylig sin anmeldelse av Cormac McCarthys nye roman «Passasjeren», oversatt av Knut Ofstad, med noen avsnitt om «oversettelsens natur».

Loe har både oversatt og blitt oversatt, så han vet hva det er snakk om. Han nevner at en oversetter har mange virkemidler, men «(…) noe forsvinner like fullt. Og det som forsvinner med McCarthy på norsk, er for meg selve magien. Den direkte kontakten med den intuitive McCarthy-hjernen svekkes.»

En oversettelse er noe annet enn originalen. Det kan virke unødvendig å nevne det, for alle ser og hører at «vei» ikke er det samme som «road». Men leserne glemmer det ofte: De tenker ikke på at de leser Bjerkeng-Stepanova eller Lotherington-Houellebecq, de «tror» de leser originalen.

Dette kalles «oversettelsespakten». Og det er denne pakten Erlend Loe avviser i møte med «Passasjeren». Han kan ikke lese oversettelsen uten å sammenligne med tidligere leseopplevelser, og det djevelske i oversettelsens natur er vel at oversettelsen er dømt til å komme til kort. For Erlend Loe har, med sitt morsmål, sine språkkunnskaper og litterære referanser, lest en amerikansk roman på engelsk og opplevd den som magisk. I den situasjonen oppsto idealteksten, Loe-McCarthy, som Loe uvegerlig måler Ofstad-McCarthy mot.

Magien for Loe handler om at en tekst oppleves annerledes når man leser den på et fremmedspråk. Dette ser vi også i dagligtale: Når vi i en norsk samtale sier «skide fedt», henter vi frem felles referanser til danskhet og får sagt litt mer enn «dritkult». Men oversettelsespakten gjør at en oversetter legger fra seg kildespråket og dets referanser og assosiasjoner. En oversatt tekst skal leses som norsk. Og hvis den er godt oversatt, slik Loe antyder at Ofstads oversettelse er, kan norskspråklige lesere få oppleve noe som ligner en morsmålslesers opplevelse i møte med originalen. Etter vår mening er det da magien oppstår – det guddommelige i oversettelsens natur.

Hilde Lyng, oversetter og foreningsleder i Norsk Oversetterforening

Hedda Vormeland, oversetter