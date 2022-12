Fjern grunnrenteskatten!

David Hodges amerikansk investor

Forslaget om grunnrenteskatt er ikke bare fryktelig uøkonomisk. Det vil også koste hver norske borger mye mer enn det vil gi i inntekter, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Den vil få store økonomiske konsekvenser for Ola og Kari nordmann.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Mitt navn er David Hodges. Jeg er grunnlegger av Equanicca, et investeringsselskap som holder til i USA. Siden 2006 har jeg investert i Norge og har eid betydelige andeler i mange norske selskaper – alt fra fiskeoppdrett, energi, finans og forbrukerbransjen med mer. På et tidspunkt forvaltet jeg også midler for det norske oljefondet.

Alle bransjer i Norge er avhengige av tilgang til global kapital for å finansiere driften og videre vekst. Enten den innhentede kapitalen kommer fra utstedelse av aksjer, obligasjoner eller bankgjeld, så er pengene som hentes utenfor Norge, viktige i nesten alle tilfeller.

Dette gjenspeiles også på Oslo Børs, hvor utenlandske investorer har representert et betydelig eierskap over flere tiår.

En økning av uhørte proporsjoner

28. september i år våknet jeg til et forslag fra norske myndigheter om å tredoble skattesatsen for oppdrettsnæringen, en økning av uhørte proporsjoner for en global investor som meg.

Effekten i aksjemarkedet var umiddelbar og kraftig.

Jeg er gjennom årenes løp blitt offer for noen skandaløse pengegrep fra politikere verden rundt (hei, Silvio Berlusconi). Ingenting har vært i nærheten av den massive og overraskende ødeleggelsen som denne dagen ble iverksatt fra norske myndigheter.

At en regjering, plutselig og grunnløst, over natten kan legge beslag på store verdier (se Kina for et annet relevant eksempel på dette fenomenet), er bekymringsfullt og kan fort bety at de vil gjøre det samme i fremtiden. Dette er urovekkende.

Utgjør en altfor stor risiko

Som global investor med mulighet til å investere i land med trygge politiske rammer, utgjør dette en altfor stor risiko for meg.

Det er mulig at andre investorer har en større appetitt for risiko. Men de vil uansett oppjustere sin risikopremie for investeringer i Norge, noe som igjen vil medføre dyrere kapital.

Sammenligner du de forventede inntektene fra grunnrenteskatten med hva dette faktisk vil utgjøre i økte kostnader knyttet til dyrere kapital, blir disse inntektene bare småpenger i forhold.

Vil koste mer enn det vil gi

Sett fra et investeringsperspektiv er Norge et land med mange positive egenskaper. Det ville være synd om dette skulle endres grunnet en dårlig og lite gjennomtenkt politisk beslutning.

Forslaget om grunnrenteskatt er ikke bare fryktelig uøkonomisk. Det vil også koste hver norske borger mye mer enn det vil gi i inntekter. Det er en politikk som er dårlig utformet, og som må stoppes med én gang!