Bli med på svenskenes satsing på kjernekraft!

Vi er forpliktet til å levere på en reduksjon av utslipp innen 2030 på 55 prosent sammenlignet med 1990. Det er på tide å bli konkrete.

Kraftforbruket er i 2050 vurdert til 80 TWh mer enn dagens forbruk – en økning på 60 prosent! Dette kan kreve investeringer på 600 milliarder kroner.

Da kan egenkapitalen bli på 200 milliarder kroner, som kan deles mellom kraftselskap og institusjonelle investorer. Resten lånefinansieres.

Forholdene ligger ikke til rette for dette.

Nok ny kraft er en forutsetning for et verdiskapende næringsliv. Sees innsatsfaktorene under ett – arbeidskraft, kapital og energi – må varig kostnadsøkning ved én kompenseres ved reduksjoner i de øvrige for å opprettholde verdiskaping.

Løsning: Økning i energikostnader bør trekkes ifra på arbeidsgiveravgiften slik at kapital til verdiskaping ikke endres vesentlig.

100 milliarder kroner kan kraftselskapene finansiere ved å frigjøre bundet kapital. De kan selge seg ned i kraftproduksjon og ut av andre ting, som bredbånd. Men ny fornybar kraft må betale seg.

Kraftselskaper betaler 22 prosent av overskudd i skatt. Når resultatet blir unormalt høyt grunnet unormalt høye strømpriser, bør selskapene betale en progressiv skatt av økningen sammenlignet med et normalår.

«Resultat» bør defineres før man inkluderer gevinster ved salg av verdier for å reinvestere i ny kraft. Gevinsten blir derved fritatt for skatt. Slike gevinster får ikke være en del av grunnlaget for utbytte.

Løsningen er treffsikker og gir incitament til å bygge ny fornybar kraft.

I dag vil ikke norske selskaper bidra med egenkapital fordi Finanstilsynet har foreslått at forvaltningshonorar som nå belastes kunder, skal belastes selskapene.

Uten et vesentlig innslag av kjernekraft vil det det bli vanskelig å levere nok ny kapasitet. Kjernekraft er konkurransedyktig. Den svenske regjeringen vil bygge ny kjernekraft. Løsningen ligger i norsk deltagelse i svensk utbygging.

Jørgen M.B. Grønneberg, forfatter av «Hvem kan løse klimakrisen? Om klima og lederskap»