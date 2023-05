Aftenposten forteller en innvandrerhistorie som er skjev og selektiv

Aftenpostens kommentator plukker de eksemplene som underbygger hennes fortelling, skriver Raymond Johansen (t.v.), her sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet og Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) under et arrangement i Oslo rådhus.

Aftenpostens kommentator glemmer eller overser de mange eksemplene som peker i motsatt retning.

04.05.2023

Det sies at man aldri skal sjekke en god sak. Men Aftenpostens kommentator Nazneen Khan-Østrems viktige budskap hadde kommet bedre frem om hun ikke baserte det på selektive fakta.

I en kommentar 19. april skriver hun om viktigheten av at minoriteter er representert i politiske posisjoner. Det er prisverdig at Khan-Østrem setter et så viktig tema på dagsordenen. Det er derimot ikke like prisverdig at hun forteller en historie som er både skjev og selektiv.

Mangelfull beskrivelse

Historien hun forteller, handler om at konservative partier, spesielt i Storbritannia, men også Høyre her i Norge, angivelig skal være bedre enn Arbeiderpartiet til å løfte frem politikere med innvandrerbakgrunn.

Jeg skal la britisk politikk ligge, men Khan-Østrems beskrivelse av norsk, nær politisk historie, er dessverre mangelfull.

Hun skriver blant annet at «Det var ikke i Oslo Arbeiderparti det historiske skjedde når det gjelder innvandrere. Men i Høyre».

Det hun helt glemmer

Khan-Østrem viser til at Afshan Rafiq fra Høyre i 1995 ble Oslos første kvinnelige bystyrerepresentant av pakistansk herkomst, og at hun senere ble første faste stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Det hun helt glemmer, er at samme år ble Rubina Rana fra Arbeiderpartiet valgt til bystyrerepresentant. Hun ble ikke minst kjent fordi hun ledet 17. mai-komiteen og gikk først i 17. mai-toget. Det ble sett på som en viktig markering av innvandreres stilling i det norske samfunnet.

Khan-Østrem nevner heller ikke med ett eneste ord at den første stortingsrepresentanten med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn var Shahbaz Tariq fra Arbeiderpartiet. Han møtte fast på Stortinget i nesten to år under Stoltenberg-regjeringen fra 2000–2001.

Hun nevner heller ikke at Fatma Bhanji Jynge, den første statssekretæren med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, ble utnevnt av samme regjering.

Tillegger det åpenbart ingen vekt

Heldigvis har hun fått med at Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet var den første norske, muslimske statsråden, men omtaler det som et unntak.

Hun unnlater å nevne at i syv av de åtte årene Erna Solberg ledet sin Høyre-regjering, var det ingen statsråder med ikke-vestlig bakgrunn.

Khan-Østrem har også fått med seg stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, men tillegger det åpenbart ingen vekt.

Den første virkelig kjente, og den aller mest markerte lokalpolitikeren gjennom mange tiår, fra 1983 til 2019, var Aslam Ahsan fra Lørenskog. Han ble valgt inn som representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret, i en tid hvor det var svært uvanlig.

Historien viser noe annet

Khan-Østrem plukker de eksemplene som underbygger hennes fortelling.

Hun glemmer eller overser de mange eksemplene som peker i motsatt retning.

Historien viser noe annet enn det Aftenpostens kommentator forsøker å bevise: Den første statssekretæren, den første statsråden og den første stortingspresidenten med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn kom fra Arbeiderpartiet.

Siden hun er spesielt opptatt av Oslo, kunne hun også føyd til at den første, riktignok på delt førsteplass, bystyrerepresentanten og den første varaordføreren med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, tilhørte Arbeiderpartiet.

Alle partier kan gjøre mer for å få frem folk med innvandrerbakgrunn. Jeg deler Khan-Østrems ønske om å sette denne problemstillingen på dagsordenen.

Den debatten er derimot ikke tjent med at historiske fakta plukkes selektivt for å bygge opp under en sak hun tydeligvis må ha syntes var for god til å sjekke.