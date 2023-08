Ingen grunn til å beskytte koranbrenning

Burde man ikke forebygge, snarere enn å vente på at noe skal skje?

Dette er et debattinnlegg.

For noen år siden hadde mange land et problem med voldelige fotballsupportere. Ungdommer som var kjent for å lage bråk, kunne bli stoppet av politiet og hindret i å nå frem til stadion.

Politiet grep altså inn i fotballsupporternes ytringsfrihet. De iverksatte og forhåndssensur. Supporterne ble stoppet før de fikk sjansen til å ytre seg på stadion.

Den gangen var det ikke mange som hevet stemmen mot politiets fremgangsmåte. De mulige konsekvensene var for alvorlige.

I disse dager blir Koranen, islams hellige bok, brent av provokatører i Sverige og Danmark. Til nå har de fått lov til å holde på, selv om en svensk ambassade ble påtent og Sveriges inntreden i Nato er forsinket.

Myndighetenes mangel på inngripen blir forsvart av personer som mener ytringsfriheten bør være noe nær absolutt. Hvis koranbrenning stoppes, vil til sist hele ytringsfriheten bli undergravd, antydes det.

Symbolske handlinger

Men hvorfor er det så galt å gripe inn mot koranbrennere, men ikke mot fotballsupportere?

Det er kommet en form for fundamentalisme inn i debatten om ytringsfrihet.

Den type ytringer som i utgangspunktet ble beskyttet av den norske grunnloven, var verbale ytringer – skriftlige eller muntlige.

Verbale ytringer kan ta en rekke former. De kan oppfordre til hatefulle eller kriminelle handlinger. Men de kan også bestå av argumentasjon for det ene eller det andre standpunkt. Det er denne type ytringer som særlig blir trukket frem i det klassiske forsvaret for ytringsfriheten. Muligheten for fri argumentasjon hindrer at samfunnet stivner, den åpner opp for nye tanker. Det er denne type ytringer vi må være mest opptatt av å beskytte.

Brenning av Koranen er ingen verbal ytring, men en handling. Fordi handlingen er av symbolsk karakter, regner vi den for å være en ytring. Men den omfattes ikke av det klassiske forsvaret for ytringsfriheten. Den inneholder ingen argumentasjon.

Det er vanskelig å forsvare en absolutt ytringsfrihet når vi snakker om symbolske handlinger.

Mulig inngripen

Denne gangen er det Sverige og Danmark som får gjennomgå. Men plutselig kan det være Norge som blir rammet.

I andre sammenhenger er vi svært opptatt av innbyggernes sikkerhet

I andre sammenhenger er nordmenn svært opptatt av innbyggernes sikkerhet. Burde vi ikke også være det når vi stilles overfor denne type provokasjoner? Burde vi ikke kunne gripe inn overfor handlinger som vil ramme nordmenn, norske eiendommer og bedrifter i andre land?

Danmark jobber nå for å innføre slike muligheter. Burde ikke også Norge gjøre det? Burde man ikke forebygge, snarere enn å vente på at noe skal skje?

Ytringsfriheten er en verdifull rettighet som vi må ta vare på. Men det er faktisk forskjell på type ytringer: Noen er mer verdifulle enn andre. Skillet går ikke på ytringenes innhold, men på hvordan de fremsettes.

Argumentasjon er bedre enn steinkasting – eller koranbrenning. Det siste kan vi fint greie oss uten.