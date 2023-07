Beregning av foreldrepermisjon

25. juni omtalte Aftenposten Marte Morland som fem timer etter fødselen fikk melding fra Nav, om at fordi hun fødte før termin «mister 6 dager med foreldrepenger».

Fastlegene bruker Naegeles regel der terminen blir fastsatt til ni måneder pluss en uke etter siste menstruasjons første dag. Datoen er usikker fordi svangerskapets lengde varierer, og mange har ikke oversikt over menstruasjonen.

Ved kontroll på sykehuset blir terminen fastsatt ved ultralydundersøkelse. Siden ikke alle fostre er like store, er heller ikke denne datoen absolutt. Ofte er det et avvik på fem-ti dager mellom disse terminene. Mange kvinner føder heller ikke på noen av disse datoene. Terminen er viktig for om en kvinne føder for tidlig (tre uker før) eller overtidig (to uker etter).

Det er overraskende at Nav beregner foreldrepermisjon fra en usikker termindato. Alle som føder mellom tre uker før og to uker etter beregnet dato, føder til termin og skal selvfølgelig ha permisjon etter fullgått svangerskap.

Dag Bratlid

Professor emeritus, barnelege