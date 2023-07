Debatten om håndhilsing: Når slike ting skjer, savner jeg klasserommet

Ut ifra mine erfaringer ser jeg ikke på hjertehilsen som et stort problem, skriver tidligere lærer Mari Bjørnsdotter Vinjar.

Alle de «vanskelige samtalene» skal vi nemlig ta.

03.07.2023 21:00

En elev vil ikke håndhilse på rektor på vitnemålsutdelingen for 10. trinn. Rektor reagerer med fysisk konfrontasjon og en tordentale til foreldrene. Kommentarfeltene går bananas. Folk i sosiale medier, journalister og politikere hausser situasjonen opp og gjør den til en kulturkrig.

Når slike ting skjer, savner jeg klasserommet.

Jeg savner klasserommet mitt fylt med Oslo-ungdommer med bakgrunn fra alle verdenshjørner. Klasserommet hvor jeg har muligheten til å lete etter en slags mening i kaoset sammen med elevene.

Møtt med hjertehilsen

Hva er det eleven gir uttrykk for når han ikke vil håndhilse på den kvinnelige rektoren? Må vi forstå det som et symbol på kvinnefiendtlig kultur, eller kan vi forstå det på andre måter?

Jeg har vært lærer for elever som møter meg med hjertehilsen, istedenfor å håndhilse. Jeg har aldri opplevd dem som kvinnefiendtlige eller respektløse. Tvert imot har jeg opplevd en gjensidig respekt, og jeg har hatt like gode relasjoner til dem som til andre elever. Ut ifra mine erfaringer ser jeg altså ikke på dette som et stort problem.

Det er imidlertid mange andre spørsmål som kan utfordre oss når vi er et samfunn som består av mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn og ulike verdier.

Skolen er et kjempeviktig sted for å løfte alle disse spørsmålene og diskutere dem. Da er det også viktig at vi gjør det på en måte som rammer inn samtalene, slik at alle deltagere føler seg trygge. Både voksne, barn og ungdommer. Vi må gjøre det på en måte som faktisk fører samfunnet fremover, og ikke ned i skyttergravene.

De «vanskelige samtalene»

Jeg heier på alle de lærerne og elevene som har disse samtalene i klasserommet hver eneste dag, og som finner ut av det sammen.

Alle de «vanskelige samtalene» skal vi nemlig ta. Vi skal løfte frem spørsmål som utfordrer oss. Det er en stor fordel i norsk skole at vi kan få de ulike perspektivene til å spille sammen. Det kan gjøre oss klokere og gir oss muligheten til å utforske hva fellesskapet vårt kan være. Denne fordelen må vi utnytte.

Hvis disse samtalene skal være utfordrende og fostre kritiske og nysgjerrige ungdommer, krever det mye tålmodighet, mot og respekt for hverandre fra alle involverte – spesielt fra de voksne.

Selv er jeg blitt klokere av samtalene, og jeg håper at elevene mine også er blitt det. De gode samtalene kjennetegnes ikke av at vi har vært enige, men at det har vært rom for ulike synspunkter. Det må være rom for refleksjon og at alle stemmer er like mye verdt.

Motvind

Innimellom kan det være vanskelig å finne følelsen av fellesskap i et samfunn hvor folk er ulike. Det kan mange ganger føles som at vi jobber i motvind.

Det eneste jeg vil, er at elevene skal skjønne at vi tilhører det samme samfunnet. Når elevene gir alle slags uttrykk for at de mener det motsatte, er det selvsagt frustrerende for meg. Jeg vil dem jo bare vel!

Jeg kan bli redd for hva det betyr for det norske samfunnet hvis ikke alle som er en del av det, føler like stort ansvar for å opprettholde det. Da er det utrolig godt for eksempel å ha en minoritetsrådgiver på skolen som kan berolige et stakkars lærerhjerte.

Det beste rådet jeg har fått, er å senke skuldrene, puste med magen og observere hvordan ungdommene, deres syn på verden og deres uttrykk for egen identitet og tilhørighet utvikler seg gjennom ungdomsårene. Dette endrer seg nemlig.

Mindre berøringsangst

Ungdommer skal være på leting. De skal prøve ut ulike sider ved seg selv. De skal teste ulike uttrykk for identitet og tilhørighet, og sånn har det alltid vært. Problemet oppstår hvis jeg skaper en enda større kløft mellom «oss» og «dem» i møte med denne utprøvingen.

Hvis den som er voksen, ikke evner å være klok, risikerer den å skyve ungdommene fra seg istedenfor det man egentlig vil – knytte dem til seg. Det er klart det er utfordrende.

Mange ganger gir ungdommene uttrykk for holdninger som er langt unna mitt eget verdenssyn, men det er nettopp da det er viktig å vise dem at jeg også rommer det. Når det er plass til elevenes ytringer, er det også plass til mine. Jeg kan gi uttrykk for mitt syn som ett av mange. Vi kan lete etter mening sammen. Min erfaring er at denne innstillingen har gitt meg mindre berøringsangst for de kontroversielle temaene.