Kjære fremtidige kone: Unnskyld.

Unnskyld til deg, fremtidige kone, for at jeg av og til kommer til å slippe hånden din. Og for at jeg av og til kommer til å være redd, skriver Ina Othilie Vikøren.

Men jeg lover å prøve.

27.06.2023 07:00

Kjære fremtidige kone.

Unnskyld.

Jeg kommer ikke til å kysse deg på akkurat den måten foran akkurat de guttene på akkurat den klubben.

Unnskyld.

Jeg kommer til å slippe hånden din når vi går forbi akkurat den gjengen med akkurat de blikkene i akkurat den gaten.

Unnskyld.

Jeg kommer til å være redd når vi reiser til akkurat det landet med akkurat de holdningene i akkurat den kulturen.

Unnskyld.

Jeg kommer innimellom til å gjemme regnbuebåndet på barnevognen etter at akkurat den mannen spyttet på akkurat de mammaene som «syndet» ved å mangle akkurat den pappaen.

Unnskyld.

Jeg kommer av og til til å knekke. Men bare fordi jeg skulle ønske jeg var akkurat litt tøffere, brydde meg akkurat litt mindre og ønsket at verden hadde kommet akkurat litt lenger.

Men det jeg kommer til å gjøre, er å introdusere deg som akkurat min kjæreste til akkurat de menneskene på akkurat den festen.

Jeg kommer til å klemme hånden din ekstra hardt når vi får akkurat de blikkene og du ser på meg på akkurat den måten uten at du trenger å si noe som helst.

Jeg kommer også til å gå bort til akkurat den gutten på akkurat den nattbussen som hadde akkurat den kommentaren om at akkurat vi to kysset.

Den siste der skjedde faktisk. Det resulterte i en slåsskamp på en nattbuss en høstnatt i Oslo. Det skjedde også på pride for to år siden. Med akkurat de jentene på akkurat den benken, slått ned av akkurat han fyren. Han fyren som krevde sin rett til å ta med seg akkurat det kvinnelige kjæresteparet hjem.

Og det skjedde i fjor. Skudd som skjøt oss alle midt i hjertet. Skudd som psykisk dyttet flere av oss inn i et skap vi ikke hadde sett på mange år. Skudd som gjorde at et helt folk begynte å se seg ekstra mye over skulderen.

For det er ikke bare skuddene. Det er ikke bare terroren. De er bare en ikke-overraskende isbergtopp på et flere tiårs fjellmassiv av hatkriminalitet og hverdagslig homofobi.

Skeiv kjærlighet har en enorm del av historien sin i skyggen. Kyss bak lukkede dører. Hender som holdes når ingen ser det. Dans i hjørnet der lyskasteren ikke når. Kjærlighet mellom to individer som plutselig blir en allemannsrett å skulle ha en mening om. En allemannsrett til å seksualisere.

En allemannsrett som blir en hverdagskamp vi ikke alltid orker å stå i. For det er ikke hver dag man har energi til å gå i et aktivistisk demonstrasjonstog på to personer bare fordi man holder hånden til damen en lørdag ned Karl Johans gate.

Så det er derfor jeg sier unnskyld. Unnskyld til deg, fremtidige kone, for at jeg av og til kommer til å slippe hånden din. Og for at jeg av og til kommer til å være redd.

Men jeg lover å prøve. Jeg lover å klemme hånden din litt hardere når kommentarene kommer. Jeg lover å kysse deg selv om folk ser. Jeg lover å gjøre deg skråsikker på at hvis jeg ble født igjen og legning plutselig var blitt et valg, hadde jeg på nytt valgt akkurat denne kjærligheten på akkurat denne måten for akkurat deg.

Ingen er fri før alle er fri. God 365-dagers pride, oppfordrer Ina Othilie Vikøren.

Og mens jeg tar den kampen på hjemmebane, må vi sammen ta den på bortebane.

For hvert lille ego som troller, er vi tusenvis av sjeler som heier. For hvert lille hjerte som hater, er vi tusenvis av hjerter som elsker. Og er du en av dem som elsker, så er du en av oss. Gråsonene finnes ikke lenger. På samme måte som at det på kvinnedagen ikke hjelper at kvinner skriker til kvinner om kvinner, trenger vi dere utenfor til å ta kampene med oss. Og ikke bare denne uken. Ikke bare i juni. Men hele året.

Så la oss nå gå sammen. Alle sammen. Vi henger opp flaggene og lar dem henge der til de hatende hjertene begynner å elske igjen. Vi går inn i oss selv, vi sier ifra, vi endrer der det bør endres, og vi setter oss inn i en hverdag vi er så heldig å kunne unnslippe.

Vi slutter å tåle så inderlig vel. Vi gjør dette til alle kan føle seg heldige igjen. Til det blir absurd å skulle føle seg heldige for å få spillerom til å elske den man elsker. Vi gjør dette til alle føler seg fri.

For hos oss er ingen fri før alle er fri. God 365-dagers pride.