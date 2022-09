Hvorfor får ikke de kritiske kritiske spørsmål fra pressen?

Anki Gerhardsen Journalist, kritiker og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen

10 minutter siden

Begard Reza (bildet) klaget nylig kulturavisen Subjekt inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi hen ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse til en kronikk.

Alle er på ballen mens det raser og koker og beskyldningene hagler. Etterpå er journalistene et helt annet sted.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Har Pressens Faglige Utvalg (PFU) rett? Har kulturavisen Subjekt brutt god presseskikk? Ja, mener Aftenpostens kommentator Frank Rossavik. Nei, mener Erik Stephansen i Nettavisen.

PFU åpner et rom som kan utnyttes, skriver Hilde Sandvik, tidligere debattredaktør i Bergens Tidende, på Facebook. Jeg er enig med Sandvik.

Den Store Krangelen

Saken fletter seg inn i Den Store Krangelen Om Ytringsfrihetskommisjonen fra 2021. Nå handler det helt konkret om at Subjekt publiserte en kronikk der et tidligere medlem av kommisjonen Begard Reza ble omtalt. Kronikken ble skrevet av Kjetil Rolness i fjor sommer.

Reza klaget nylig Subjekt inn for PFU fordi hen ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse den gang.

Og som alle tråder og fragmenter, påstander og hendelser i Den Store Krangelen Om Ytringsfrihetskommisjonen er dette komplekst og kaotisk. Noe ligger oppe i dagen, mye beveger seg i det skjulte. Og det er nesten umulig å gi en helhetlig og sikker oversikt.

Hva har PFU fått med seg?

Den oversikten har kanskje heller ikke Pressens Faglige Utvalg.

For jo da, selv om Subjekt prøvde å få tak i Reza, burde de prøvd hardere. De burde gått en runde til. De burde vite at et tydelig presentert tilbud om samtidig imøtegåelse er et uomtvistelig krav når sterke påstander fremsettes i pressen. Og det gjelder enten det dreier seg om en nyhetsartikkel eller en kronikk fra en ekstern skribent.

Men har PFU fått med seg at Begard Reza selv skrev en kronikk i samme tidsrom som Rolness? Også den full av sterke påstander og beskyldninger rettet mot enkeltmennesker. Den ble publisert i nettavisen Utrop 17. august 2021.

Der er både Rolness og Ytringsfrihetskommisjonens leder omtalt. Også jeg er gjenstand for Rezas virkelighetsfortelling. Jeg opplever fortellingen som fordreid og formørket og helt tatt ut av kontekst. Men hverken Reza eller Utrop har gjort et eneste forsøk på å gi meg anledning til å nyansere bildet.

Smutthull for de illiberale

PFU er et klageorgan. De har ikke fått i oppgave å overvåke mediebildet. Hilde Sandvik aksepterer PFUs kjennelse, men påpeker allikevel at den kan åpne et smutthull for alle som ønsker å begrense et offentlig ordskifte de helst vil ha kontroll over selv.

De gjør seg tilgjengelige når det passer dem, og gjemmer seg når det er mest formålstjenlig.

Det er en påpekning både PFU og pressen er nødt til å ta på stort alvor. Det betyr ikke at Vær varsom-plakaten ikke fungerer. Men det nytter ikke å klagebehandle påstander om urett, feil og mangler uten å zoome ut og lete etter et større bilde.

Kanskje er den manglende ut-zoomingen en slags følgefeil. En konsekvens av at journalister sjelden stiller kritiske spørsmål til den som fremmer kritikk. De følger bare den sinte fingeren som peker.

Det er heller ingen tradisjon for å gjøre selvstendige undersøkelser eller analyser i etterkant. Alle er på ballen mens det raser og koker og beskyldningene hagler. Men etterpå, når det etter hvert blir anledning til å sjekke om raseri og beskyldninger var berettiget eller ikke – da er journalistene et helt annet sted.

Hvor er oppfølgingsintervjuene?

I fjor sommer hevdet Reza at Ytringsfrihetskommisjonen ikke oppfylte oppdraget sitt. At kommisjonen var et redskap for den radikale høyresiden. Derfor trakk hun seg.

Alle de store norske mediehusene intervjuet henne. Det ble skrevet et enormt antall artikler, kommentarer og kronikker.

Nå er oppdraget fullført. Rapporten er overlevert til både regjeringen og hele den norske offentligheten.

Men hvor er oppfølgingsintervjuene med Reza? Hvorfor er det ingen som spør om hen kan peke ut merkene etter ytre høyre?

Reza er et enkeltmenneske. Men hva med alle kunstnerorganisasjonene som undertegnet et opprop mot kommisjonen som en direkte følge av Rezas aksjon?

Hvorfor blir de ikke bedt om å vurdere om de advarslene og de skremmebildene de tegnet opp i fjor sommer, står seg?

Hvorfor blir de ikke spurt om det var riktig å delta på en massemobilisering mot en rapport der første setning ennå ikke hadde nådd frem til tastaturet?

Var det noen som følte seg presset?

Det pågikk en kamp om definisjonsmakten i kulturfeltet. Den pågår fortsatt.

Journalistikk som elsker konflikt

Et av de fine funnene Ytringsfrihetskommisjonen har gjort, er at det er lite som tyder på at Norge beveger seg mot et mer polarisert samfunn.

Det skal vi alle være svært glade for. Vi lever nemlig i en verden der demokratiene rundt oss vakler og faller.

Men en journalistikk som elsker konflikt og som hater å rydde opp etterpå, kan bidra til å forsterke negative trekk også her.

Hva skal vi gjøre med det?