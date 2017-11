Dagens Næringsliv kunne denne uken fortelle at NHO Service og Handel krever at det utvetydig blir påbudt for frisører å tilby hårvask. Dette er tvunget frem fordi den nye frisørkjeden Cutters tilbyr hurtigklipp uten vask. Kravet om hårvask forsvares med hensynet til folkehelse! Veien til reguleringshelvete er gjerne brolagt med slike gode intensjoner. Som hensynet til helsen vår. Miljøet vårt. Sikkerheten vår. I dette tilfellet er det ikke engang sikkert intensjonene er så gode.

Det stinker aller mest av bransjebeskyttelse og ønsket om å kvele nye, irriterende forretningsmodeller.

Peter Mydske

Alt blir dyrere

Som politikere ser vi lignende tilfeller over alt. De som allerede er etablerte – «de innenfor» – vil lage regler som gjør dem selv mer attraktive, eksklusive – og ikke minst dyrere.

Ta for eksempel Taxiforbundet, som mener at antallet løyver må begrenses sterkt for å sikre passasjerene trygghet og forutsigbarhet. Eller forhindre konkurranse, som det også kalles.

Eller ta takstmannsforeningen som kom på den geniale forretningsideen å kreve obligatoriske takstrapporter for angivelig å gjøre bolighandelen tryggere. Eller dyrere, som selvsagt ville vært resultatet.

Eller ta trafikkskolene, som er uoffisielle norgesmestre i å innføre nye – og spinndyre – obligatoriske kurs og krav. Alt i trafikksikkerhetens navn.

Eller ta vekterselskapene, som krevde obligatoriske kurs på oppunder 150 timer for alle som skal holde vakt i Norge. Hvem skulle så tilby disse dyre kursene? Du gjettet riktig: Vekterselskapene selv.

Og hva ville det ført til? Dyrere vektertjenester, selv for frivillige festivaler eller studentdrevne utesteder. De klarte nesten å få reglene innført, før Høyre og Frp heldigvis oppdaget hvor vanvittig dyrt, firkantet og unødvendig dette egentlig var.

Peter Mydske

Politikerne lar seg lure

Slik har det vært siden laugenes storhetstid. Da for eksempel kommersiell brødbaking kun kunne utføres av dem med privilegier i bakerlauget. Eller da hestevognselskapene forsøkte å stanse bilindustrien ved å innføre krav om at alle biler måtte ha en mann utstyrt med rødt flagg som gikk ved siden av bilen. Hvis du tror vi spøker, bare google «Red flag act».

For all del. Det kan være bra med noen sertifikater, autorisasjoner, kompetansekrav og obligatoriske kurs og etterutdanninger.

Det er greit å vite at legen er utdannet lege før han gyver løs med skalpellen. Men nye krav bør innføres med ekstrem varsomhet. For det gjør også tjenester dyrere, svekker konkurranse og hindrer i verste fall innovasjon. Kan vi klandre vår tids laug og lobbyister for alle dustete regler i kongeriket? Muligens. Men de som fortjener mest kjeft er politikerne som lar seg lure.

Hindrer konkurranse

Den stadig økende bunken over meningsløse forskrifter i Norge er et monument over politisk naivitet. Et monument over politikere som gjerne har ønsket å gjøre verden til et bedre sted ved å detaljregulere næringer, men som i realiteten forhindret konkurranse fra nye aktører eller fra utlandet.

Det finnes håp.

Vi politikere bør begynne å ta et oppgjør med alle forslag om detaljregulering, nye bransjekrav, kvasi-akademiske kurs, sertifiseringer og forbud.

Vi kan starte med det siste forslaget fra frisørlauget, og blankt avvise det som monopolistisk møl. Om det virkelig finnes en forskrift om frisørvasker som kan tolkes så stupid og strengt, så bør den heller endres eller fjernes. Og stå som et stjerneeksempel på hvorfor ikke alt mellom himmel og jord bør reguleres i et departement.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter