Kjære nyhetsredaktør Strøm-Gundersen,

Er dekningen vår av Trump rettferdig? spør du i en kommentar 16. juli og svarer lesere som har klaget over Aftenpostens «lite objektive» dekning av USA, president Donald Trump spesielt.

Positivt overrasket

Jeg ble positivt overrasket. Det er positivt og nødvendig for avisen og pressens troverdighet. Det blir allikevel for enkelt å vise til en korrespondents nye føringer som løsning. Christina Pletten gjør en respektabel jobb ut ifra hennes utgangspunkt i New York City.

Problemet er at NYC ikke er representativt for USA. New York Times har ikke støttet en eneste republikansk presidentkandidat siden Eisenhower i 1956.

Et større problem er derimot alle de andre «USA-ekspertene» som klarer å flette inn Trump i negative artikler som ikke har noe med USA å gjøre.

Langt igjen

I lederen 17. juli klarer dere å inkludere Trump i forbindelse med mangel på beskyttelse for pressen i Pakistan! På neste side er det et karikaturbilde av Trump med langt vått hår som dekker ansiktet. Dette blir useriøst.

Hvis dere vil bestå som en fjerde statsmakt, må vi som lesere ikke bare kunne stole på objektive reportasjer, men at presentasjonen av informasjon, overskrifter og bilder også gir et objektivt helhetsbilde for leseren.

Det er langt igjen, men fint at du tar det opp og oppfordrer til kommentarer fra leserne.