Støyen rundt Listhaug viser enten jeg vil eller ikke, nøyaktig hvem som støtter hvilke grupper, aksjoner og personer. Sosiale medier er nådeløst avslørende.

Enkelte oppfordrer til å slette FB-venner som tar politiske standpunkt som de selv er uenige i, og jeg innser at jeg selv er fanget i noe veldig farlig: Jeg leser Aftenposten, VG, Dagbladet og et knippe utenlandske aviser på nett, et bredt utvalg nyheter.

En sannhet med modifikasjoner, jeg er redd valg av nyheter og lesestoff er alt annet enn tilfeldig.

Skreddersydde nyheter

Sannsynligvis er nyhetene som når meg ofte skreddersydd mitt politiske og menneskelige syn, som bekrefter mine verdier og meninger. På FB og på IG har jeg liket meg til en nyhetsstrøm så den blir behagelig lettlest og lite provoserende. Dette speiler en virkelighet som kun er fragmenter av det store bildet og jeg forholder meg lite til saker, meninger og ikke minst mennesker jeg ikke er enig med.

Dette er et fenomen i vår tid. Informasjon har aldri vært mer tilgjengelig og muligheten til å velge vår egen sannhet aldri vært større.

Jeg skal ikke slette eller blokkere FB-venner. Tvert imot skal jeg åpne min bevissthet i forhold til hva som når meg av nyheter: Ingen samfunn vokser, styrkes eller forenes av trangsynthet, uvitenhet og polariserte meninger.

Kanskje jeg i fremtiden kan møte mine medmennesker som mer opplyst, kunnskapsrik og med større aksept og forståelse, ved nettopp å eksponere meg mer for og ikke mindre enn det som ikke nødvendigvis behager meg.

Er det ikke presis derfor vi nordmenn ler av den amerikanske presidenten, hans tydelige preferanse for nettopp selektive nyheter og sannheter?

