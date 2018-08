Kort sagt, lørdag 18. august

Aftenposten som kommunikasjonsbyrå?

Det er all grunn til å sympatisere med privatpersonen Per Sandberg og hans omskiftelige liv. Det er mindre grunn til å la det hele arte seg i panegyrisk Frp-dyrking. Men Aftenpostens Therese Sollien gjør nettopp det over en hel side 14. august. Sollien skriver at Frp har eierskap til saksfeltene eldreomsorg, skatter og avgifter, samferdsel, og innvandring. «Ingen andre partier når Frp til knehasene i troverdighet på disse områdene». Har jeg lest rett? Frp roper høyt, men det betyr ikke at de har mer troverdighet.

I tillegg skriver Sollien rosende om at Sylvi Listhaug snakker som vanlige nordmenn gjør, og at Frp, og underforstått Norge, trenger slike folk. Men snakker nordmenn flest nedlatende om andre meningsbærere, andre kulturer, andre tradisjoner? Bruker nordmenn flest sosiale plattformer til å spekulerer, til å provosere og til å spre følelser av en viss form for konspirasjon?

Jeg tror ikke det. Sollien høres her mer ut som et kommunikasjonsbyrå enn som en solid kommentator.

Andrew P. Kroglund, Oslo

Demokratiet under press?

I en god og velskrevet kronikk fredag 10. august forsøker Torbjørn Røe Isaksen å finne årsaker til at demokratiet er under press.

Han hopper elegant bukk over det som kan være en viktig årsak til at demokratiet er kommet i denne situasjonen, nemlig den nyliberalistiske økonomien og den nyliberale styringen av staten.

Større økonomisk ulikhet, privatisering av offentlige tjenester, åpningen for vikarbyråer, målstyring i skoler og helsevesen eller EU som et nyliberalt prosjekt kan være noen årsaker til at demokratiet hangler. For ikke å snakke om hvilken politisk retning USA har tatt etter å ha drevet politikk og økonomi under sterk påvirkning av nyliberale tenkere som Friedman og Hayek siden 1980-tallet.

Jeg forstår at det kan være ubehagelig, men som medlem i en regjering som forfekter dette politiske synet, mener jeg det ville være helt naturlig av Røe Isaksen å stille flere spørsmål om konsekvensene nyliberalismen har hatt for demokratiene.

Thom Jambak, lærer og tillitsvalgt